İstanbul Sanayi Odası tarafından ISO 500 listesi olarak adlandırılan, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı.

Bu yıl 50. kez gerçekleştirilen ISO 500 araştırması, Türkiye'nin alanındaki en büyük firmalarının belirlenmesine ön ayak oluyor. Bu yıl yapılan araştırmanın sonuçlarına göre sanayide son 13 yılın en yüksek büyümesi gerçekleşti.

%33,2 artışla büyük bir büyüme kaydeden ISO 500’ün toplam ihracatı da %17 büyüme ile 64,5 milyar dolara yükseldi. Fazla vakit kaybetmeden Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listemize geçelim.

10. Hyundai Assan (8.3 Milyar Lira)

9. İçdaş Çelik (9.3 Milyar Lira)

8. Ereğli Demir ve Çelik (9.9 Milyar Lira)

7. İksenderun Demir ve Çelik (10.6 Milyar Lira)

6. Arçelik (12.5 Milyar Lira)

5. Oyak Renault (15.6 Milyar Lira)

4. Tofaş (15.9 Milyar Lira)

3. Toyota Otomotiv (17.8 Milyar Lira)

2 . Ford Otomotiv (22.7 Milyar Lira)

1. Tüpraş (51.1 Milyar Lira)