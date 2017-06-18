Brand Finance yayınladığı raporda her zaman olduğu gibi bu yıl da en değerli 100 Türk markasını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde BrandZ tarafından özellikle teknoloji şirketlerinin hakim olduğu dünyanın en değerli 100 markası listesini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Brand Finance isimli bir kuruluş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en değerli 100 markasını duyurdu.

Türkiye'nin en değerli 100 markasının bulunduğu listenin ilk 10 sırasında ağırlıklı olarak telekominikasyon, teknoloji, bankacılık ve havacılıkla ilgili markaların değer listesinde üst sıralara çıktığını görüyoruz.

Türkiye'nin en değerli markası Türk Telekom olurken 8 yıldır zirvedeki adını koruyan Türk Telekom'u aynı sektörde yer aldığı Turkcell takip ediyor. Ayrıca Turkcell'in de başarısına bu noktada dikkat çekmek gerek çünkü Turkcell geçtiğimiz yıl listede 6. sırada yer alırken bu yıl 2. sıraya yerleşmiş durumda. Turkcell'in peşindense Türkiye'nin dünya çapında tanınmış en değerli markalarından Türk Hava Yolları geliyor.

Listenin ilk 10'u şu şekilde:

1. Türk Telekom - 2 milyar 620 milyon dolar

2. Turkcell - 1 milyar 959 milyon dolar

3. Türk Hava Yolları - 1 milyar 920 milyon dolar

4. Akbank - 1 milyar 579 milyon dolar

5. Garanti - 1 milyar 555 milyon dolar

6. Ziraat Bankası - 1 milyar 312 milyon dolar

7. Arçelik - 1 milyar 284 milyon dolar

8. Türkiye İş Bankası - 1 milyar 252 milyon dolar

9. Yapı Kredi - 951 milyon dolar

10. Halkbank - 806 milyon dolar

Ayrıca listenin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. (PDF)