Türkiye'nin piyasa değeri bakımından en değerli şirketi bugün itibari ile Aselsan oldu. Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı yerli tasarımlarla biliniyor.

Dün Türkiye’nin en zengin birey ve ailelerini açıklamıştık. Bu kişiler çok zengin olsalar da, Türkiye’nin en değerli şirket sıralaması daha farklı. Bu yılın başında yaşanan inanılmaz yükseliş sayesinde Türkiye’nin en değerli şirketi değişti. ASELSAN, bu sabah piyasa değeri bakımından 44,8 milyar TL’lik rakama ulaşarak Türkiye’nin en değerli şirketi unvanını aldı.

En değerli şirket ASELSAN olmadan önce Garanti, Türkiye’nin piyasa değeri bakımından en değerli şirketiydi. ASELSAN, Ocak 2017’den beri borsa değerini %274 yükselterek 12,21 TL olan hisse senedini 45,62 TL’ye kadar çıkartmayı başardı. Türkiye’nin en değerli 5 şirketi bu şekilde:

5-) ERDEMİR

Erdemir, 3,85 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer alıyor. Hem Türkiye hem de dünyaya çelik satışı yapan firma, piyasa değeri bakımından ülkemizin en büyük 5. şirketi konumunda yer alıyor.

Piyasa Değeri: 32,4 milyar TL

4-) AKBANK

Ülkemizin en zengin ailesi KOÇ ailesi olarak gösterilse de Sabancı ailesinin birleşme durumunda en güçlü aile olacağı açıkça ortada. AKBANK da yine Sabancı ailesinin elinde bulunan bir bankadır. Suzan Sabancı Dinçer’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı banka, ilk olarak pamuk üreticilerine finansman sağlaması için kurulmuştu.

Piyasa Değeri: 39,1 milyar TL

3-) KOÇ HOLDİNG

Türkiye’nin en zengin ailesinin kontrolünde olan KOÇ Holding, 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulmuştur. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk holdingi unvanına sahip. Ford, Tofaş, Beko, Arçelik, Opet, Aygaz, Yapı ve Kredi Bankası, Otokar ve daha birçok markanın arkasındaki isimdir.

Piyasa Değeri: 42,7 milyar TL

2-) Garanti Bankası

Garanti Bankası, ülkemizin en büyük holdingleri arasında yer alan Doğuş Holding bünyesinde hizmet veriyor. Koç ailesinden sonra Türkiye’nin en zengin ailesi olan Şahenk ailesinin başında olduğu banka, Türkiye’nin piyasaya değeri bakımından en değerli özel bankası konumunda yer alıyor.

Piyasa Değeri: 43,2 milyar TL

1-) ASELSAN

Ülkemizin son yıllarda yerli üretim savunma sistemleri geçmesini sağlayan en önemli firmadır. Askeri Elektronik Sanayii üretimi yapan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulmuştur. Şirket şu anda Türkiye’nin en büyük şirketi konumunda yer alıyor ve Bitcoin kadar hızlı bir şekilde yükselişini sürdürüyor.