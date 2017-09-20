Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Açıklandı!

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Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Açıklandı!
Türkiye'de belirli kriterlere göre hazırlanan "En İyi Üniversiteler" listesi bu sene de sahiplerini buldu.

URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan listeye göre Türkiye’nin en iyi üniversiteleri belli oldu. Listeye göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) 798.01 puan alarak birinci sırada yer aldı. URAP üniversite sıralamasını yaparken, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci oranı ve doktora mezun sayısı olacak şekilde dokuz kriteri göz önünde bulundurdu.
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URAP Başkanı Prof. Dr. Akbulut, AA’ya verdiği röportajda, “2017-2018 sıralamasında, etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler sıralamaya dahil edilmiştir. Böylece ilgili alanlarda etkinlikleri bakımından önde gelen dergilerde yapılan yayınlara odaklanılarak sıralamada yayın kalitesinin öne çıkarılması hedeflendi” dedi.

Türkiye’nin En İyi 20 Üniversite sıralaması;

  1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ)
  2. Hacettepe Üniversitesi
  3. İstanbul Teknik Üniversitesi
  4. İstanbul Üniversitesi
  5. Bilkent Üniversitesi
  6. Ankara Üniversitesi
  7. Gebze Teknik Üniversitesi
  8. Ege Üniversitesi
  9. Gazi Üniversitesi
  10. Boğaziçi Üniversitesi
  11. Koç Üniversitesi
  12. Sabancı Üniversitesi
  13. Erciyes Üniversitesi
  14. Atatürk Üniversitesi
  15. Yıldız Teknik Üniversitesi
  16. Bezm-i Alen Vakıf Üniversitesi
  17. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  18. Selçuk Üniversitesi
  19. Dokuz Eylül Üniversitesi
  20. Marmara Üniversitesi
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