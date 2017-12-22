Modern çağın en popüler mesleklerinden birisi olan etik bilgisayar korsanlığı konusunda kendinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Udemy’den bu alanda tam da işinize yarayacak bir kampanya geldi. Normal fiyatı 400 TL olan etik Hacker olma kursu kısa bir süre için 25 TL oldu.

Bilişim dünyası, modern çağın savaşlarının döndüğü bir arena gibi işliyor. Bu arenada, iyi ve kötü taraflar bulunuyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, ellerindeki bütün silahları ve yeteneklerini kullanarak, topluma zarar veriyorlar. Onların karşısında ise tüm süreci satranç gibi kavrayan, iyi niyetli etik bilgisayar korsanları bulunuyor. Bunları beyaz şapkalı hacker olarak da biliyoruz.

Eğer siz de bu dünyaya beyaz taraftan katılmak istiyorsanız, Türkiye’nin bu alandaki en güncel ve kapsamlı online kursuna 400 TL yerine 25 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Eğitim sırasında, etik hacker olmanın esaslarını pratik uygulama dersleriyle kavrayabilir, kurs sonunda kendinizi ve çalıştığınız organizasyonları koruyabilir hale gelebilirsiniz.

Bilişim teknolojilerine ve yazılım dünyasının trendlerine son derece hakim olmayı gerektiren etik hackerlık, en az bu dünyanın kötü adamları kadar yeteneklere hakim olmayı gerektiriyor. Yeteneklere hakim olmak ise sadece doğru eğitim ve çalışmakla mümkün oluyor.

Kursun Genel Özellikleri Neler?

45.000’den fazla öğrencie ders veren Atıl Sabancıoğlu ve Udemy sayesinde hepsi mümkün.

Gelin Udemy’nin Etik Hacker Olma kursuna yakından bakalım:

Türkiye’de çok kısa bir sürede 5000’e yakın öğrenci sayısına ulaşıldı.

Toplam 13.5 saat ve 155 ayrı ders

Udemy’de yer alan en kapsamlı ve güncel etik hacker kursu

Güncel yazılımların ve araçların kullanımını öğrenerek, canlı örnekler yaparak öğrenme imkanı

Teori ve pratik bir arada: Kendi bilgisayarınızda kuracağınız hacking laboratuvarınızda canlı denemeler yaparak sadece teoriyi değil aynı zamanda pratiği de deneyimleyip büyük bir tecrübe kazanabilirsiniz.

Bu kursta tamamen sıfırdan başlayarak, en detaylı bilgilere kadar Etik Hacker olmayı öğreneceksiniz. Kötü niyetli hacker'ların kullandığı saldırıları, bu saldırıların nasıl yapıldığını, teorisini ve tabii ki kendinizi bu saldırılara karşı korunmayı öğreneceksiniz.

Kurs sonunda tüm dersler boyunca almanız gereken notlardan oluşan "Etik Hacker'ın El Kitabı" da sizinle paylaşılacak. Böylece öğrendiğiniz onlarca teknolojinin kullanımını rahatlıkla geri dönüp hatırlayabileceksiniz.

Kursun İçeriğinde Neler Var?

VPN & DNS

Dark Web

Kali Linux Kullanımı

Kablosuz Ağ Saldırı ve Önlemleri

Ortadaki Adam Saldırı ve Önlemleri

Ekran Görüntülerini Ele Geçirmek

Beef Kullanımı

Wireshark Analizi

Metasploit Kullanımı

Maltego Kullanımı

Sosyal Mühendislik

Trojanlar

Meterpreter

Websitesi Hack’lemek ve Önlemleri

SQL Kodları

SQL Aşılama

XSS Açıkları

Fakat Udemy’nin önemli bir uyarısı var: Bu kursta öğretilen tüm bilgilerin amacı etik hacker yetiştirip, kişileri ve kurumları bu saldırılardan korumaktır. Tüm öğrenciler kursta öğrendiği bilgileri yasal çerçeve içerisinde kalarak kullanacaklarını taahhüt ederler.

Hemen şuradan ulaşacağınız sayfadan, diğer kurs seçeneklerine göz atabilir, Etik Hacker olma kursunu 25 TL’ye satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.