TÜİK, Türkiye’nin En Mutlu ve Mutsuz Şehirlerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizdeki mutluluk düzeyi en yüksek ve düşük illerin hangileri olduğunu açıkladı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), sonuçlarıyla bizleri biraz şaşırtan bir araştırmanın sonucunu açıkladı. Ülkemizdeki en mutlu ve mutsuz insanların yaşadıkları şehirleri açıklayan TÜİK, tahmin ediyorum ki sizleri biraz şaşırtacak.

Kuruma göre Türkiye’nin en mutlu insanlarına sahip şehri Sinop. Burada yaşayan insanların %77.66’sı, hayatından ve bulundukları yerden memnun. Bu şehri %76.43 ile Afyonkarahisar, %75.91 ile Bayburt takip ediyor. Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Siirt, Uşak ve Şırnak da mutluluk düzeyi yüksek olan diğer iller.

Büyük şehirlere baktığımızda ise İstanbul’u %58.4 ile 50. sırada, İzmir’i 51. sırada, Ankarayı da 64. sırada görüyoruz.

En mutsuz şehirler sıralamasında son sırada Tunceli yer alıyor. %41.98 ile mutluluk düzeyi bakımından ülkenin son sırasında yer alan bu şehri Osmaniye, Diyarbakır, Antalya ve Hatay takip etti.