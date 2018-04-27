6 Mayıs tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nun ev sahipliği yapacağı CCT Blockchain Summit, blockchain ve kripto para sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan CCT Blockchain Summit, 6 Mayıs 2018’de İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Son yıllarda ilgileri üzerine çeken blockchain ve kripto para sektörü, bankacılık sistemlerinden gayrimenkul sektörüne, hukuk alanından devletlerin politikalarına kadar tüm alanlarda etkisini arttırmaya devam ediyor. Türkiye’de kripto para kullanımı ve farkındalığını sağlamak adına yapılacak olan CCT Blockchain Summit, bu alana yatırım yapan yerli ve yabancı pek çok uzmanın katılımıyla girişimcilere ve yatırımcılara ışık tutacak.

Tübitak Blok Zincir Lab. Yöneticisi Mehmet Sabir Kiraz, Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Kadir Kurtuluş, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet D.ERELÇİN, Kripto Para Uzmanı ve Danışmanı Onur Gözüpek, Kripto Para Grafik Analiz Uzmanı Eylem Cücüloğlu, Defterhane Kurucu Ortağı Cemil Şinasi Türün, GlobalB Law Hukuk Bürosu Kurucusu Sima Baktaş, banka temsilcileri, akademisyenler, blockchain proje sahipleri ve daha birçok isimin yer alacağı etkinliğin ana temasında “Geleceğin Teknolojisi Blockchain ve Kripto Paralar” konuşulacak. Ayrıca uzmanlar kripto paraların hukuksal boyutu, madencilik, grafik okuma ve analiz yöntemleri, ICO’lar ve günümüzdeki durumu gibi pek çok konuya da değinecek.

Türkiye’de kripto paralar ve blockchain hakkında etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini belirten etkinliğin Yöneticisi ve Sosyobyte Business’ın Kurucusu Yasin Şerifoğlu ise, “Biz düzenlediğimiz etkinlik ile, ilgili firmaların yöneticilerini ve çalışanlarını, blockchain meraklılarını, geliştiricilerini, akademisyenleri ve alanında uzman kişileri bir araya getirerek sektör hakkında her konuda kendilerini geliştirmelerini sağlayacağız.” sözlerini dile getirdi.

Kripto para sektörünün ve Blockchain teknolojisinin bolca konuşulacağı etkinliğin destekçileri arasında stratejik ortağı olan İstanbul Teknokent Entertech bulunmakta, İstanbul Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol’unda desteklediği bu etkinliğin sektöre katma değer katması bekleniyor.

Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda 6 Mayıs 2018’de gerçekleşecek etkinlikte, 20 konuşmacı ve 500’ün üzerinde katılımcı olması hedefleniyor. Daha fazla bilgi için cryptocointurkey.org adresini ziyaret edebilirsiniz.