Türkiye’nin En Pahalı Şehirleri Açıklandı!

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet tarafından yayınlanan istatistikler, Türkiye ortalamasına göre yaşamın en pahalı olduğu şehirleri ortaya çıkardı.

PRNet tarafından derlenen liste, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve medya araştırmalarının birlikte değerlendirilmesinden ortaya çıkmış durumda. Buna göre 2017 yılında 81 ilde yapılan araştırmanın ortalaması alınmış ve yüzde olarak ortalamaya göre en pahalı olan iller belirlenmiş.

Yapılan listenin 4, 5, 6, 7 ve 8. sırasını %4.14 pahalılık oranıyla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova paylaşıyor. Sizlerin de hemen hemen tahmin edeceğinizi düşündüğümüz ilk 3 sıraya ise beraber göz atalım.

3. Ankara (%6,62)

2. İzmir (%9,04)

1. İstanbul (%14,75)

Listenin 'en ucuz şehirler' kısmını ise çoğunlukla Doğu Anadolu şehirleri oluşturuyor. -%6.51 ile listenin tepesinde -6,51 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan bulunuyor. İkinci bölge olan Güneydoğu Anadolu bölgesinin şehirleri olan Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt ise -%6.39 seviyesinde seyrediyor.