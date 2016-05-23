Türkiye’nin En Samimi Grubu AOG’un Filmi Geliyor!

Ülkemizin en büyük sosyal medya gruplarından biri olan Amacı Olmayan Grup, yakında bir film çıkaracağını duyurdu.

Uzun yıllar bizimle çalışmış olan Onur Asrak’ın kurucularından olduğu Amacı Olmayan Grup(AOG), yepyeni bir proje ile birlikte geliyor. 4.5 yıl önce kurulan ve bu süreçte her zaman kullanıcıların birbirleriyle kurduğu samimi diliyle dikkat çeken AOG, şimdi de sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çakallarla Dans serisinin yönetmeni ve Sugarworkz şirketinin sahibi Murat Şeker’le yapılan bir anlaşma sonucunda ortaya çıkacak film, şu anda taslak aşamasında olmasında rağmen herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Film anlaşmasının dışında Sugarworkz’la anlaşan AOG, bundan sonra bu firmadan çıkan filmlerin sosyal medya çalışmalarını yürütecek. Bu aşamada, yine Sugarworkz imzası taşıyan Görevimiz Tatil ise, AOG grubunun sosyal medya çalışmalarına başlayacağı ilk film olacak. 23 Şubat’ta sinemalara girecek Görevimiz Tatil’in başrolünde Demet Akbağ, Zafer Algöz, Sinan Çalışkanoğlu, Enis Arıkan gibi isimlerin yer alıyor. Tam bir aile komedisi olan filmin sosyal medya çalışmaları AOG tarafından yapılacak ve filmin reklam çalışmaları bittikten sonra AOG’un filmi için çalışmalar başlayacak.

Basit Bir Fenomen Filmi Değil

Arkadaşımız Onur Asrak’la yaptığımız görüşmeye göre film tamamen AOG grubuna özgü olacak ve senaryosu bu şekilde hazırlanacak. Son yıllarda internet fenomenlerinin üzerine fazla düşmeden filmler yaptığını bildiğimiz için Onur’dan filmin hem senaryo hem de oyuncu bakımından profesyonel bir şekilde hazırlandığının teyidini aldık. İlerleyen dönemde film hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.

AOG’u takip ediyor musunuz? Sizi, AOG ile ilgili nasıl bir senaryo mutlu ederdi? Yorumlarınızı bekliyorum.