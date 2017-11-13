Türkiye'nin En Zengin 100 İnsanı ve Şirketi Duyuruldu!

Ekonomist Dergisi tarafından her yıl hazırlanan “en zengin 100 kişi ve kurum” listesinin 2017 ayağı açıklandı.
Bu duyuru ile birlikte 2017’nin en zengin Türk kişi ve kurumlarını görmüş olduk. Şimdiden söyleyelim, pek çok kişiye göre Türkiye’nin en zengin insanı olarak gösterilen Ali Ağaoğlu bu listeye 57. sıradan girmeyi başardı. Anlayacağınız ülkemizde Ağaoğlu’ndan daha zengin 56 kişi ve kurum bulunuyor. Listeye yeni isimler eklenip bazı isimler ayrılsa da, ilk 3 arasında değişiklik bulunmuyor.
1- Koç Ailesi - Koç Holding (8 Milyar dolardan fazla)
2- Şahenk Ailesi - Doğuş Holding (7-8 milyar dolar)
3- Şevket Sabancı ve Ailesi - Esas Holding (6-7 milyar dolar)
4- Erol Sabancı ve Ailesi - Sabancı Holding (6-7 milyar dolar)
5- Türkan Sabancı ve Ailesi - S. Sabancı Holding (6-7 milyar dolar)
6- Murat Ülker - Kökler Holding (5-6 milyar dolar)
7- Özokur Ailesi - Üs Holding (5-6 milyar dolar)
8- Tara Ailesi - Enka Holding (5-6 milyar dolar)
9- Eczacıbaşı Ailesi - Eczacıbaşı Holding (5-6 milyar dolar)
10- Yazıcı Ailesi - Anadolu Grubu (5 milyar dolar)
11- Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding (5 milyar dolar)
12- Özilhan Ailesi - Anadolu Grubu (5 milyar dolar)
13- Zorlu Ailesi - Zorlu Holding (5 milyar dolar)
14- Doğan Ailesi - Doğan Holding (4-5 milyar dolar)
15- Konukoğlu Ailesi - Sanko Holding
16- Mehmet Başaran - Habaş Grubu
17- Çolakoğlu Ailesi - Çolakoğlu Grubu
18- Kocabıyık Ailesi - Borusan Holding
19- Kibar Ailesi - Kibar Holding
20- Ömer Sabancı - Densa Denizcilik
21- Sevda-Serra Sabancı - Sabancı Holding
22- Demir Sabancı - Sedes Grubu
23- Demet Sabancı Çetindoğan - Demsa Group
24- Gülçelik Ailesi - Enka Holding
25- Turgay Ciner - Ciner Grubu
26- Eren Ailesi - Eren Grubu
27- Topbaş Ailesi - BİM
28- Torun Ailesi - Torunlar Grubu
29- Ömer Dinçkök - Atlantik Holding
30- Ali Raif Dinçkök - ARD Holding
31- Lucien Arkas - Arkas Holding
32- Çarmıklı Ailesi - Nurol Holding
33- Yıldırım Ailesi - Yıldırım Holding
34- İdris Yamantürk - Güriş Holding
35- Hamdi Akın - Akfen Grubu
36- Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Grubu
37- Erdemoğlu Ailesi - Erdemoğlu Holding
38- Mehmet Emin Karamehmet - Çukurova Holding
39- Erman Ilıcak - Rönesans Grubu
40- Zafer Yıldırım - Orjin Grubu
41- Zafer Kurşun - Orjin Grubu
42- Erdoğan Demirören - Demirören Holding
43- Altınbaş Ailesi - Altınbaş Holding
44- Alaton Ailesi - Alarko Holding
45- Garih Ailesi - Alarko Holding
46- Nezih Barut - Abdi İbrahim İlaç
47- Esirtgen Ailesi - Abdi İbrahim İlaç
48- Berker Ailesi - Tekfen Holding
49- Nihat Gökyiğit - Tekfen Holding
50- Akçağlılar Ailesi - Tekfen Holding
51- Mehmet Cengiz - Cengiz İnşaat
52- Kazancı Ailesi - Aksa Enerji
53- İnan Kıraç - Kıraça Holding
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54- Lodrik Ailesi - Enboy Tekstil
55- Nihat Özdemir - Limak İnşaat
56- Sezai Bacaksız - Limak İnşaat
57- Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu Grubu
58- Ahmet Çalık - Çalık Grubu
59- Hüseyin Özdilek - Özdilek Grubu
60- Küçük Ailesi - LC Waikiki Grubu
61- Bodur Ailesi - Kale Grubu
62- Yalçın Sabancı - Yasa Holding
63- Kurdoğlu Ailesi - Ata Holding
64- Tosyalı Ailesi - Tosyalı Holding
65- Gürsel Ailesi - Kiska Holding
66- Orhan Ailesi - Orhan Holding
67- Bayram Aslan - İçdaş
68- Kanatlı Ailesi - Eti Grubu
69- Özaltın Ailesi - Özaltın Grubu
70- Umur Üstünberk-Üstünberk Holding
71- İsfendiyar Zülfikari - Zülfikarlar Grubu
72- İbrahim Çeçen - IC Holding
73- Boyner Ailesi - Boyner Holding
74- Pak Ailesi - Pakmaya
75- Yaşar Ailesi - Yaşar Holding
76- Hüseyin Aslan - YDA Grubu
77- Avni Çelik - Sinpaş Holding
78- Karamancı Ailesi - Orta Anadolu Teks.
79- Çiftçi Ailesi - Çiftçiler Holding
80- Erdal Aksoy - Turcas Grubu
81- Öztürk Ailesi - Opet
82- Yahya Kiğılı - Hayat Holding
83- M. Nazif Günal - MNG Holding
84- Kazım Türker - Türkerler Holding
85- Tahincioğlu Ailesi - Tahincioğlu
86- Doğramacı Ailesi - Bilkent Holding
87- Yazıcı Ailesi - Diler Grubu
88- Erikoğlu Ailesi - Erbakır
89- Abalıoğlu Ailesi - Erbakır
90- Bayraktar Ailesi - Bayraktar Group
91- Ethem Sancak - Hedef Grubu
92- Yolbulan Ailesi - Kroman Çelik
93- Fettah Tamince - Rixos
94- Necati Kurmel - Saray Halı
95- Koloğlu Ailesi - Kolin İnşaat
96- Gülay Ailesi - Gülaylar Grubu
97- Cemal-Armağan Özgörkey - Özgörkey Holding
99- Altınkılıç Ailesi - Altınmarka grubu
100- Yılmaz Ailesi - Sütaş