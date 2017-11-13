Türkiye'nin En Zengin 100 İnsanı ve Şirketi Duyuruldu!

Ekonomist dergisinin her sene düzenlediği Türkiye'nin en zengin şirketleri ve iş insanlarının yer aldığı en zengin 100 listesi açıklandı.

Ekonomist Dergisi tarafından her yıl hazırlanan “en zengin 100 kişi ve kurum” listesinin 2017 ayağı açıklandı.

Bu duyuru ile birlikte 2017’nin en zengin Türk kişi ve kurumlarını görmüş olduk. Şimdiden söyleyelim, pek çok kişiye göre Türkiye’nin en zengin insanı olarak gösterilen Ali Ağaoğlu bu listeye 57. sıradan girmeyi başardı. Anlayacağınız ülkemizde Ağaoğlu’ndan daha zengin 56 kişi ve kurum bulunuyor. Listeye yeni isimler eklenip bazı isimler ayrılsa da, ilk 3 arasında değişiklik bulunmuyor.

1- Koç Ailesi - Koç Holding (8 Milyar dolardan fazla)

2- Şahenk Ailesi - Doğuş Holding (7-8 milyar dolar)

3- Şevket Sabancı ve Ailesi - Esas Holding (6-7 milyar dolar)

4- Erol Sabancı ve Ailesi - Sabancı Holding (6-7 milyar dolar)

5- Türkan Sabancı ve Ailesi - S. Sabancı Holding (6-7 milyar dolar)

6- Murat Ülker - Kökler Holding (5-6 milyar dolar)

7- Özokur Ailesi - Üs Holding (5-6 milyar dolar)

8- Tara Ailesi - Enka Holding (5-6 milyar dolar)

9- Eczacıbaşı Ailesi - Eczacıbaşı Holding (5-6 milyar dolar)

10- Yazıcı Ailesi - Anadolu Grubu (5 milyar dolar)

11- Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding (5 milyar dolar)

12- Özilhan Ailesi - Anadolu Grubu (5 milyar dolar)

13- Zorlu Ailesi - Zorlu Holding (5 milyar dolar)

14- Doğan Ailesi - Doğan Holding (4-5 milyar dolar)

15- Konukoğlu Ailesi - Sanko Holding

16- Mehmet Başaran - Habaş Grubu

17- Çolakoğlu Ailesi - Çolakoğlu Grubu

18- Kocabıyık Ailesi - Borusan Holding

19- Kibar Ailesi - Kibar Holding

20- Ömer Sabancı - Densa Denizcilik

21- Sevda-Serra Sabancı - Sabancı Holding

22- Demir Sabancı - Sedes Grubu

23- Demet Sabancı Çetindoğan - Demsa Group

24- Gülçelik Ailesi - Enka Holding

25- Turgay Ciner - Ciner Grubu

26- Eren Ailesi - Eren Grubu

27- Topbaş Ailesi - BİM

28- Torun Ailesi - Torunlar Grubu

29- Ömer Dinçkök - Atlantik Holding

30- Ali Raif Dinçkök - ARD Holding

31- Lucien Arkas - Arkas Holding

32- Çarmıklı Ailesi - Nurol Holding

33- Yıldırım Ailesi - Yıldırım Holding

34- İdris Yamantürk - Güriş Holding

35- Hamdi Akın - Akfen Grubu

36- Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Grubu

37- Erdemoğlu Ailesi - Erdemoğlu Holding

38- Mehmet Emin Karamehmet - Çukurova Holding

39- Erman Ilıcak - Rönesans Grubu

40- Zafer Yıldırım - Orjin Grubu

41- Zafer Kurşun - Orjin Grubu

42- Erdoğan Demirören - Demirören Holding

43- Altınbaş Ailesi - Altınbaş Holding

44- Alaton Ailesi - Alarko Holding

45- Garih Ailesi - Alarko Holding

46- Nezih Barut - Abdi İbrahim İlaç

47- Esirtgen Ailesi - Abdi İbrahim İlaç

48- Berker Ailesi - Tekfen Holding

49- Nihat Gökyiğit - Tekfen Holding

50- Akçağlılar Ailesi - Tekfen Holding

51- Mehmet Cengiz - Cengiz İnşaat

52- Kazancı Ailesi - Aksa Enerji

53- İnan Kıraç - Kıraça Holding

54- Lodrik Ailesi - Enboy Tekstil

55- Nihat Özdemir - Limak İnşaat

56- Sezai Bacaksız - Limak İnşaat

57- Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu Grubu

58- Ahmet Çalık - Çalık Grubu

59- Hüseyin Özdilek - Özdilek Grubu

60- Küçük Ailesi - LC Waikiki Grubu

61- Bodur Ailesi - Kale Grubu

62- Yalçın Sabancı - Yasa Holding

63- Kurdoğlu Ailesi - Ata Holding

64- Tosyalı Ailesi - Tosyalı Holding

65- Gürsel Ailesi - Kiska Holding

66- Orhan Ailesi - Orhan Holding

67- Bayram Aslan - İçdaş

68- Kanatlı Ailesi - Eti Grubu

69- Özaltın Ailesi - Özaltın Grubu

70- Umur Üstünberk-Üstünberk Holding

71- İsfendiyar Zülfikari - Zülfikarlar Grubu

72- İbrahim Çeçen - IC Holding

73- Boyner Ailesi - Boyner Holding

74- Pak Ailesi - Pakmaya

75- Yaşar Ailesi - Yaşar Holding

76- Hüseyin Aslan - YDA Grubu

77- Avni Çelik - Sinpaş Holding

78- Karamancı Ailesi - Orta Anadolu Teks.

79- Çiftçi Ailesi - Çiftçiler Holding

80- Erdal Aksoy - Turcas Grubu

81- Öztürk Ailesi - Opet

82- Yahya Kiğılı - Hayat Holding

83- M. Nazif Günal - MNG Holding

84- Kazım Türker - Türkerler Holding

85- Tahincioğlu Ailesi - Tahincioğlu

86- Doğramacı Ailesi - Bilkent Holding

87- Yazıcı Ailesi - Diler Grubu

88- Erikoğlu Ailesi - Erbakır

89- Abalıoğlu Ailesi - Erbakır

90- Bayraktar Ailesi - Bayraktar Group

91- Ethem Sancak - Hedef Grubu

92- Yolbulan Ailesi - Kroman Çelik

93- Fettah Tamince - Rixos

94- Necati Kurmel - Saray Halı

95- Koloğlu Ailesi - Kolin İnşaat

96- Gülay Ailesi - Gülaylar Grubu

97- Cemal-Armağan Özgörkey - Özgörkey Holding

99- Altınkılıç Ailesi - Altınmarka grubu

100- Yılmaz Ailesi - Sütaş