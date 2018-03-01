Forbes dergisi, Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı. Listenin zirvesi değişmezken alt sıralarda düşüşler ve muazzam çıkışlar dikkat çekti.

Bir iş-ticaret dergisi olan Forbes, 2018 yılının Türkiye’deki en zengin 100 ismini açıkladı. Listenin zirvesinde önceki yıllarda olduğu gibi Yıldız Holding’den Murat Ülker yer alıyor. 2016-2017 yılları arasında servetini 800 milyon dolar arttırmayı başaran Ülker, 2017-2018 yılları arasında ise 1.1 milyar dolar arttırarak 4.8 milyar dolar ile zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Murat Ülker’i 4 milyar dolarlık serveti ile Rönesans Holding’den Erman Ilıcak izliyor. Ilıcak ile ilgili dikkat çeken nokta ise 2016-2018 yılları arasında 2 milyar dolarlık servetini 4 milyar dolara çıkarmayı başararak tam ikiye katlamış olması. Listenin üçüncü sırasında ise 2.9 milyar dolarlık serveti ile Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin yer alıyor. Özyeğin, listenin ilk 10 sırasında bulunup da 2017-2018 yılları arasında servetinde düşüş yaşayan tek isim olarak göze çarpıyor.

Bülent Eczacıbaşı’dan Ali Ağaoğlu’na kadar Türkiye’nin en zengin 100 ismini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Serveti ya da bulunduğu sıra itibari ile sizi en şaşırtan isim hangisi oldu?