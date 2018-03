Türkiye'nin Facebook ve Instagram İstatistikleri Belli Oldu

Her yıl düzenli olarak hazırlanan We Are Social raporuna göre 2018 yılında 80 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan Türkiye'de 51 milyon adet Facebook ve 33 milyon adet Instagram hesabı bulunuyor.

We Are Social tarafından Türkiye'deki internet kullanımına ilişkin olarak hazırlanan rapora göre 54 milyon 330 bin kişinin internet bağlantısına sahip olduğu bildirildi. Rapora göre, ülkemizde internet bağlantısına sahip olan kişilerin %84'ü düzenli olarak her gün bağlanırken, bu kişilerin, bilgisayar ya da mobil cihazların tamamından ortalama olarak günlük 7 saatini internette harcadığı tespit edildi. Raporun Facebook verilerine ilişkin olarak hazırlanan bölümüne bakıldığında, en çok hesabı olan ülkenin 250 milyonla Hindistan olduğu ve onu 230 milyonla ABD'nin izlediği görülüyor. Üçüncü sırada ise 130 milyon hesapla Brezilya bulunuyor. Bununla birlikte, Mark Zuckerberg'in Hindistan'a yönelik sadece Facebook'a girilmesine imkan veren ücretsiz internet projesi de düşünülünce, hesap sayının da artacağı tahmin ediliyor. Raporun şehirlerdeki Facebook kullanımına ilişkin bölümünde ise ilk sırada, Tayland'ın başkenti olan ve 8 milyon kişinin yaşadığı Bangkok 22 milyon hesapla yer alıyor. İstanbul ise 14 milyon hesap sayısı ile 5. sırada yer alıyor. İLGİLİ HABER Veri İhlali Sonrası Facebook %8 Değer Kaybetti Dünya nüfusunun çoğunun bir akıllı telefona sahip olduğu We Are Social verilerinde de ortaya çıkıyor. İnternet trafiğinin %52'si mobil platformlardan sağlanırken %43'ü bilgisayarlarında ağa bağlanıyor. Instagram verileri incelendiğinde Türkiye, kullanıcı nüfus oranıyla (%41) ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'de 33 milyon kullanıcı sayısıyla en çok sosyal medya hesabı bulunan ülkeler arasında (5. sırada) yer alıyor. Listenin ilk sırasında 110 milyon kullanıcıyla ABD bulunuyor.

