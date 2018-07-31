Türkiye’nin Gençlik Karnesi: YKS Sonuçları Felaket Gibi

2 milyonu aşkın üniversiteli adayının beklediği gün geldi çattı ve ÖSYM, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre ortalama başarı oranları o kadar düşük ki uzmanlar durumu tam bir hezimet olarak nitelendirdiler.

Önümüzdeki yıl üniversite okumak isteyen genç arkadaşlarımız, YKS sonuçlarına göre 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Yeni sınav sisteminin ilk adayları o kadar başarısız oldular ki 1 milyon 200 binden fazla genç, barajı aşamadığı için tercih yapamayacak.

Başta matematik ve fen bilimleri olmak üzere her alanın ortalama sonuçları yerlerde sürünüyor. Önce genel tablodan başlayalım, sonra ders ders ne kadar net ortalaması elde edildiği konusuna değinelim.

ÖSYM, ilk aşama olan TYT'ye toplamda 2 milyon 381 bin 412 adayın girdiğini, 2 milyon 260 bin 273 kişinin sınavının geçerli olduğunu söyledi. Yani 120 bini aşkın adayın sınavları daha sonuçlara gelmeden geçersiz oldu.

Türkiye’nin TYT Karnesi:

Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların alanlarına ilişkin yeterlilik düzeylerini ölçmek için yapılan ilk sınavdı, ancak ortalamalar bu yeterlilik testinden Türkiye’nin geçemediğini gösteriyor. İşte o ortalamalar:

Türkçe (40 soru): 16,179 ortalama,

Sosyal Bilimler (20 soru): 6,003 ortalama,

Temel Matematik (40 soru): 5,642 ortalama,

Fen bilimleri (20 soru): 2,828 ortalama.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldılar. ÖSYMi Yabancı Dil sınavında sorulan 41 numaralı sorunun cevabını C olarak ilan etmişti, yapılan yeni açıklamayla doğru cevap D olarak değiştirildi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre; TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday 550 ve üstünde puan almayı başardı.

Türkiye’nin AYT Karnesi:

TYT’den sonra AYT’ye giren 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı geçerli kabul edildi. Yani 141 bin 966 adayın sınavı geçersiz sayıldı. Yabancı Dil Testi'nde 131 bin 423 adaydan, 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi. Yabancı Dil alanında da 21 bin 830 adayın sınavı geçersiz sayıldı. AYT sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalamaları şu şekilde:

Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru): 4,743 ortalama,

Tarih-1 (10 soru): 1,617 ortalama,

Coğrafya-1 (6 soru): 2,271 ortalama,

Tarih-2 (11 soru): 1,465 ortalama,

Coğrafya-2 (11 soru): 2,856 ortalama,

Felsefe grubu (12 soru): 2,017 ortalama,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / Ek Felsefe (6 soru): 2,098 ortalama,

Matematik (40 soru): 3,923 ortalama,

Fizik (14 soru): 0,467 ortalama,

Kimya (13 soru): 1,109 ortalama,

Biyoloji (13 soru): 1,669 ortalama.

Sıfır çeken adayların sayısı milyonu buldu. Abbas Güçlü: “Sonuçlar tam bir felaket!”

Abbas Güçlü’nün sonuçlara ilişkin yaptığı bir açıklama tabloyu daha net ortaya koyuyor:

"Üniversite sınav sonuçlarına baktığımızda Türkiye ortalamaları yerlerde sürünüyor. Fen ve matematik başta olmak üzere adeta tüm derslerde başarısızlık diz boyu. Türkçede bile Türkiye ortalaması yüzde 50'nin altında."

"ÖSYM eskiden bu rakamları açıklardı, belli ki durum çok vahim, bu yüzden baraj altı kalan yani tercih yapamayacak durumda kalan ve sıfır çeken adayları açıklamadı ama açıklanan istatistiklerin satır aralarında, bunları da yakalamanız mümkün!..

Bu yıl TYT'ye 2 milyon 260 bin 273 aday girdi.

Peki ne kadarı 180 barajını aştı?

Sadece ve sadece bir milyon 299 bin 378 kişi

160 barajını aşan aday sayısı ise bir milyon 609 bin 392 aday.

Yani özellikle 180 barajında çok hem de çok fire var!.."

Barajı geçen tüm adaylar, ÖSYM’nin buradan ulaşabilecekleri Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapabilecekler. Aynı tarih aralığı boyunca yapılan tercihlerde değişiklik hakkı verilecek. 14 Ağustos’dan sonra hiçbir aday tercihlerinde değişiklik yapamayacak.