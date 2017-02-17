2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan, her yerde üstüne basa basa Atatürkçü olduğunu dillendiren Prof. Dr. Aziz Sancar hakkındaki 10 bilgiden bahsettik.

Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılının Ekim ayında açıklanan Nobel Ödülleri’nde Kimya dalında ödül kazanmayı başarmış ve göğsümüzü kabartmıştı. Akademik kimliğinin ötesinde Türkiye’ye karşı gönülden bağlılığını her defasında dile getiren, ‘Kazandığım Nobel ödülü dahil her şeyimi Türkiye’deki barış için verirdim’ diyen Prof. Sancar hakkında bilinmesi gereken 10 bilgiden bahsettik.

Prof. Dr. Aziz Sancar 8 Eylül 1946 yılında Mardin’in Savur ilçesinde, 8 çocuklu ailenin 7. üyesi olarak dünyaya gelmiştir.

İlk ve ortaokulu Savur’da okuyan Prof. Sancar, liseyi de Mardin’de tamamladıktan sonra 1963 yılında İstanbu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştır.

‘Artık bilim yapmak istiyorum’ diyen Prof. Sancar, önce John Hopkins Üniversitesi’ne gitti. Oradan da Dallas’taki Teksas Üniversitesi’nde, Moleküler Biyoloji dalında doktorasını tamamladı.

Doktora öğrencisiyken Maxicell yöntemini icat etti ve genetik mühendisliğini ABD’ye getiren ilk kişiler arasında bulundu.

DNA onarımı, kanser tedavisi (şurada bahsetmiştik) ve biyolojik saat üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı.