Türkiye'nin Hangi Şehrinde Hangi Yazılım Dili Kullanılıyor?

Yazılımcılar için açık kaynak kodlu kütüphane olan GitHub istatistiklerine göre Türkiye'nin hangi şehrinde en çok hangi yazılım dilinin kullanıldığı açıklandı.

Ülkemiz her ne kadar yazılım alanında henüz istediğimiz seviyeye ulaşamamış olsa da her geçen gün Türkiye'de yazılıma verilen değer artıyor ve birçok insan yazılım alanında kendini geliştiriyor. Tüm bu ekosistemde bulunan yazılımcılar da GitHub platformunda toplanıyor ve aslında hem bir proje yönetim sistemi hem de yazılım projeleri için bir sosyal ağ görevi görüyor. Bu nedenle de GitHub aslında her yazılımcının olmazsa olması diyebileceğimiz bir platform.

Türkiye'deki yazılımcılar da GitHub'ı yoğun bir şekilde kullanıyor ve GitHub, yapısı gereği ülke ve şehirlere göre istatistikleri barındırıyor. Bununla ilgili bir araştırma yapan Atölye15 CTO'su Alpcan Aydın GitHub'taki verileri baz alarak Türkiye'deki şehirlere göre yazılım dillerinin kullanım oranına göre dağılımını yayınladı.

Aydın tarafından paylaşılan Türkiye haritasında hangi yazılım dillerinin hangi şehirde yoğun olarak kullanıldığı görünüyor. Bazı şehirlerde yoğun kullanılan bir yazılım dili yokken Türkiye'nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir'de Java dilinin hakim olduğunu görüyoruz.

Siz de 'İllere Göre Dil Dağılımı' isimli projedeki tüm illeri görüntülemek, GitHub'a kayıtlı kaç geliştirici olduğunu görmek ve diğer kriterlere göz atmak istiyorsanız bu bağlantıdan detaylı olarak haritayı inceleyebilirsiniz.