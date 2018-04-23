Geçtiğimiz yıl Türkiye’de havası en kirli şehirler sıralamasında Amasya başı çekerken, havası en temiz il ise Artvin oldu.

Türk Toraks Derneği tarafından yayınlanan rapor, Türkiye’nin hava kalitesinin ne durumda olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Buna göre 2017 yılı içinde Türkiye’nin havası en kirli şehri Amasya oldu. Kirlilikte başı çeken diğer şehirler sırasıyla; Bursa, Manisa, Adana, Denizli ve Niğde. Buna karşın Artvin, Türkiye’nin havası en temiz şehri konumunda.

Avrupa Birliği (AB) limitlerine göre Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara kıyasla daha fazla kirlilik tespit edildi. 62 istasyonda saptanan limit aşımının 180 günden fazla olduğu görüldü.

2017’nin kasım ayında Türk Toraks Derneği, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Solunum Derneği tarafından yapılan ‘Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı’ sempozyumunda ise en temiz şehir sıralamasında birinciliği Rize almıştı.

Türk Toraks Derneği’nden Prof. Dr. Osman Elbek, gerçek bilimsel ölçütlere göre yalnızca Rize’deki insanların sağlıklı hava soluduğuna, ülkedeki diğer insanların boğulduğuna, nefes alamadığına işaret etmiş ve "Hepimiz Rize’ye gitmek zorundayız. Rize bunu kaldıramazsa, Türkiye’yi cennete çevirmek zorundayız” demişti.