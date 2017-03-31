Türkiye'nin İlk Büyük Çaplı İnternet Dizisi Fi Başladı!

Puhu TV platformunda yayınlanacak Türkiye'nin ilk büyük çaplı ücretsiz internet dizisi Fi'nin ilk üç bölümü yayında!

Doğuş Grubu bünyesindeki dijital televizyon platformu Puhu TV'nin ilk orijinal içeriği olma niteliği taşıyan ülkemizin ilk büyük çaplı ücretsiz internet dizisi Fi'nin ilk üç bölümü Puhu TV üzerinde yayınlandı.

Azra Kohen'in en çok satanlar listesinde uzun süre raflardan inmeyen Fi, Çi ve Pi üçlemesinden uyarlanan dizi aynı zamanda Netflix gibi dünyanın en büyük dijital TV platformlarının orijinal içeriklerinin de rakibi olacak. Kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Berrak Tüzünataç gibi tanınmış isimlerin yer aldığı ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin her bölümü ortalama 60 dakika sürüyor.

Türkiye'deki internet dünyasında kaliteli ve orijinal içeriklerle ilgili atılan belki de en büyük adım olan Fi dizisinin ilk üç bölümünü bu bağlantıya giderek izleyebilirsiniz. Ayrıca belirtilene göre Fi dizisinin her ay dört yeni bölümü aynı anda yayınlanacak.

Fi'nin canlı yayınlanan gala gecesinin tekrarını da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: