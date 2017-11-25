Türkiye'nin İlk Dizi Oyunu Söz, Rekor Kırdı

‘Söz' dizisi ile Türkiye'de ilk kez bir dizinin kapsamlı mobil oyunu yapıldı. Oyun yayınlandığı ilk 24 saatte oyunlar kategorisinde birinci sıraya yerleşerek rekor kırdı!

Türk televizyonlarında son dönemlerde oldukça iyi reytingler alan "Söz" dizisi Türkiye'de bir ilke de imza attı. Türkiye'de bir diziye ait ilk mobil oyunu olan Söz, çıktığı ilk 24 saatte Google Play Store'da oyunlar kategorisinde birinci sırada yer aldı. Hem iOS için hem Android için yayınlanan oyun dizideki karakterleri ve dizinin konusunu iyi bir şekilde de takip ediyor.

12 kişilik bir ekip tarafından yapılan, aksiyon ve strateji türündeki oyun Google Play Store ve App Store üzerinden iki platform üzerinden de ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Oyunda dizideki karakter ve kabiliyetlerine göre yapılan Özel kuvvet Tim Komutanı Yavuz (Tolga Sarıtaş), Avcı (Burak Sevinç), Keşanlı (Görkem Sevindik), Hafız (Mustafa Yıldıran), Karabatak (Eren Vurdem), Çaylak (Aytaç Şaşmaz) ve Aşık'ın (Doğukan Polat) karakterleri oynamak mümkün.

6 aylık bir çalışmayla ortaya çıktığı söylenen oyun popülerliğini ne kadar daha sürdürecek belli değil. Ancak Türkiye'deki dizi sektörü için de bir örnek teşkil edeceği kesin gibi. Bu arada oyunu aşağıdaki bağlantılardan isterseniz telefonunuza kurabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce başka hangi dizilerin oyunlarını görürüz?

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