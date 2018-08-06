Tamamı Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilen ilk elektrikli otobüs, Hacettepe Üniversitesi Kampüsü'ne bağışlandı.

ASELSAN ve TEMSA tarafından geliştirilen ve tamamı ile yerli ilk elektrikli otobüs olma özelliğini taşıyan araç, kampüs öğrencilerine ve çalışanlarına hizmet verecek. Beytepe ve Metro yerleşkeleri arasında ring aracı olarak çalışacak otobüsle ilgili bilgiler, Hacettepe Üniversitesi tarafından paylaşıldı.

Buna göre aracın 4-5 Ağustos'taki "Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri"nde öğrencilere tanıtılması, gelecek eğitim ve öğretim yılında da hizmete girmesi planlanıyor. Sadece 8 dakikada tam şarj olabilecek araç, duraklardaki kısa bekleyişlerde de şarj edilebiliyor.

Duraklarda yer alan şarj istasyonları sayesinde aracın gün boyu kesintisiz hizmet vermesi planlanıyor. ASELSAN ve TEMSA'nın ürettiği araç, böylece toplu taşımada kullanılan ilk elektrikli araç olma özelliğini taşıyacak.