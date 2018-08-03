Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi (BlockchainIST Center) adıyla Türkiye’nin ilk üniversite bünyesindeki blok zinciri teknolojileri merkezini açtı.

Blok zinciri teknolojilerine dair hususlar, üniversite ve hatta lise müfredatlarına henüz girmiyorlar. İşin bilimsel yönü ise bazı eğitim kurumları tarafından önemseniyor. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk blok zinciri teknolojileri merkezi BlockchainIST Center, piyasadaki uzman açığını kapatmayı amaçlıyor.

Blok zinciri konusunda küresel gelişmişlik düzeyini yakalamayı amaçlayan merkezde akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler, blok zinciri üzerine girişim yapmak isteyen girişimciler bulunacak.

Merkezin direktörü Dr. Öğr. Üy. Bora Erdamar, ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden uzmanlarla birlikte çalışacaklarını, merkezin dünya çapında projelere imza atacağını söyledi. Erdamar, "BlockchainIST projesinin amacı, blok zinciri teknolojileri alanında bilimsel çalışmaların ve yayınların yapıldığı, Türkiye’nin bu alandaki en önemli araştırma geliştirme ve inovasyon merkezi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda diğer üniversiteler, iş dünyası ve devlet kurumları ile iş birliklerinin yapılması çok önemli. Biz, İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi’nin bu teknoloji ile ilgilenen herkesin faydalanabileceği, dünyada çok saygın yeri olan bir Ar-Ge merkezi olmasını hedefliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi’nde kurulan İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi, ülkemizde bu alanda bir üniversite bünyesinde kurulan ilk araştırma ve inovasyon merkezi olma özelliğini taşıyor." dedi.

Bora Erdamar, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamalarına, organik tarımda bile blok zinciri teknolojisini kullanabileceklerini söyleyerek devam etti. Erdamar, “Çoğumuz aldığımız yiyeceklerin organik olup olmadığını bilmiyoruz. Lojistik sektöründe de ürünlerin nereden gelip nereye gittiğini, zamanında adrese ulaşıp ulaşmadığını blockchain sistemi üzerinden kaydını tutarak yapabileceğiz. Yani bu sistemle nesnelerin kaydı tutulduğunda tükettiğimiz gıdanın nerede yetiştiğini görebileceğiz." dedi.

Erdamar, "Dijitalde atbaşı gidiyor ama dünyayla beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Hala kovalayan bir yapı var. Blockchain teknolojisinde Türkiye, öne geçme fırsatı yakalayabilir. İlk kez insanlığı dönüştürebilecek bir teknolojide Türkiye, lider ülke olma fırsatını şu anda yakalıyor. Bu yüzden de böyle bir merkezle bu işe öncülük etmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin blockchain alanında insan kaynağını yetiştirip bu alanda dünyada liderlik etmesini sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.