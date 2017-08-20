Türkiye'de yapılacak olan uzay merkezi, Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık merkezlerinden birisi olacak.

Bursa'da, Gökmen Projesi kapsamında çeşitli adımlar atmaya devam eden BTSO, genç kuşağı uzay ve havacılık alanlarına yönlendirmek maksadıysa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'ni tüm Türkiye için hayata geçiriyor. Yaklaşık 13 bin mekrekarelik bir alana inşa edilecek olan merkezin temeli 22 Ağustos Salı günü atılacak. TÜBİTAK'ın da desteklediği Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) bütçesi ise 125 milyon TL.

Merkezin haya geçirilmesinde belli hedefler yer alıyor. Bu nedenle merkez, hayata geçirildiğinde Avrupa'da en iyi, dünyada ise en iyi 5 tane havacılık mekanlarından biri olacak. Oldukça etkili bir mimariye sahip olan GUHEM'in iki katı olacak. Alt katta uçuş simulatörleri yer alırken ikinci katta atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ile ilgili bilgiler sunulacak. Ayrıca yerçekimsiz alan sayesinde ziyaretçiler, bu ortamı deneyebilecekler.

Türkiye'nin ilk uzay temalı merkezi olacak olan GUHEM'in birçok öğrencinin dikkatini çekeceğini ve bu sayede de ülkemizde daha fazla farkındalık oluşturacağını söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, belki de bu sayede kendi astronomlarımızı yetiştirebileceğimizi dile getiriyor. Ayrıca Burkay, "Türkiye'nin ilk astronotunu Bursa'dan çıkarmayı hedefliyoruz." diye ekledi.

Bursa'nın sahip olduğu otomotiv ve tekstil gibi sektörlerdeki güçlü altyapısı kullanılarak uzay ve havacılık alanında güçlü olabilecek bir potansiyele sahip olduğundan, oluşturulan birlikler sayesinde artık Bursa da uzay ve havacılık konusunda söz sahibi olacak.