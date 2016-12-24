Artık duygularımızı bizden çıkma, bize ait şeyleri barındıran emojiler ile karşı tarafa ifade edebileceğimiz bir emoji klavyemiz var.

Dünya genelinde bir günde paylaşılan emoji sayısı tam 6 milyar. Artık söylemek istediğimiz pek çok şeyi emojileri kullanarak ifade edebiliyoruz. Fakat bu durum Türk kullanıcılar için bazen zor olabiliyor.

Bunun sebebi ise bizim dilimizde, kültürümüzde bulunan ögelerin hiçbir dilde ve kültürde olmayışı (mesela gidenin arkasından su dökmeyi kime nasıl anlatacaksın?).

İşte bu konuda, Türkçe mesajlaşmalarda karşı tarafa verilmek istenen duyguları tam olarak anlatan emojilere gereksinim duyulduğunu dşünen Deniz Hotamışlıgil adlı bir girişimci, 'Emojum' adlı yerli bir emoji klavyesi uygulamasına imzasını atmış.

Amerika, Los Angeles'da yaşayan 31 yaşındaki Hotamışlıgil, Emojum ile alakalı açıklamaları şu şekilde:

''Uygulamanın tasarımları ve çizgileri bana ait. Yazılım ve teknolojisini ise dünyaca bilinen pek çok uygulamayı yazan bir ekip üstlendi. 10 kişilik ekibin yarısı, aralarında Amerikalıların da bulunduğu yabancılardan oluşuyor.

Emojum fikrini hayata geçirmeye karar verdiğimizde, emojilerin neler olacağına dair ihtiyaçtan doğan bir liste hemen oluştu. Bununla yetinmeyip Türkiye'de geniş bir pazar analizi yaptık ve insanımıza ihtiyaçlarını sorduk. Bu araştırma, 'Emojum' yayınlanana kadar sürdü ve son dakikaya kadar eklemeler yaptık. Bundan sonra ise sözü kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Yüzde yüz yerli 'Emojum' hepimizin klavyesi.''

Lokasyon, araç-gereç, enstrüman, içecek, taşıt, yemek ve spor olmak üzere 10 farklı emoji kategorisi bulunan uygulamada 450'den fazla da ikon yer almakta. Hem Türk, hem yabancı kullanıcılar arasında en fazla tercih edilen ikon ise nazar boncuğu.

Nazar boncuğunun dışında Sultanahmet Camisi, baba, anne, gelin, damat, sünnetli çocuk, polis, asker, cezve, kazma, arkasından su dökmek, darbuka, çay, bıyıklı, gülen ve şaşırmış adam, vapur, simit, sucuklu yumurta ve gol ikonu da büyük ilgi görmekteymiş.

Uygulamada kullanıcıların duygularını istedikleri gibi aktarabilmeleri için uygulamada "kendi emojini tasarla" bölümünün de bulunduğunu bildiren Hoştamışlıgil, her zaman yenilikçi, dinamik Türk yazılımcılara kapılarının açık olduğunu ve mizahıyla uygulamaya destek verebileceklerin kendileriyle iletişime geçmelerini istediğini de söylemekte.

Emojum şu an için sadece iOS platformuna sunulmuş durumda. Android için tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını bilemiyoruz. iOS için Emojum'a buradan ulaşabilirsiniz.