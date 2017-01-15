Türkiye'nin İlk Yerli Emoji Klavyesine Nusret Emojisi Eklendi

Türk kültürüne uygun emojilerin yer aldığı ilk yerli emoji klavyesi Emojum'a Nusret emojisi de eklendi.

Amerika'da yaşayan 31 yaşındaki Türk girişimci Deniz Hotamışlıgil tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan Türkiye'ye özgü ilk klavye olma özelliğindeki, Türk kültürüne uygun emojilerin olduğu klavyesi Emojum'a yeni bir emoji daha eklendi.

Sucuklu yumurtadan klasik Türk babası emojisine kadar birçok emojinin olduğu Emojum klavyesinde artık adını tüm dünyanın #saltbae etiketiyle konuştuğu Nusret'in de emojisi olacak. Bunun dışında klavyede yüzlerce Türk kültürüne özgü emoji bulunuyor ve her geçen gün bu klavye gelişmeye devam ediyor.

Şu an için iOS platformunda bulunan Emojum uygulamasını bu bağlantıya giderek indirebilirsiniz. Uygulamanın Android için ne zaman yayınlanacağı ise belli değil ama muhtemelen yakın tarihte klavye Andorid için de yayınlanacaktır.