Türkiye’nin İlk Yerli Uydusunu İEÜ Öğrencileri Üretecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’nin ilk yerli uydusunu Güzelbahçe’de kurulacak 19 bin metrekarelik kampüs içerisinde yapacağı çalışmalarla üretecekler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, üniversitenin geçtiğimiz yıl kurulan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nün öğrencileriyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir uydu üretip uzaya fırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölümün hem üniversitenin hem de ülkenin gelecek vizyonu açısından büyük önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Şahin, “Bu alanda yeni gelişmelerden geri kalmamak adına bu bölümü açtık” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şahin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği dışında Mekatronik Mühendisliği’nin de uzay alanında büyük büyük faydalar sağlayacağını ve bu bölüme yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

30 Nisan 2107’de Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği öğrencileriyle birlikte NASA’ya ziyaret düzenleyeceklerini, ayrıca Avrupa Uzay Ajansı’na da ziyarette bulunacaklarını söyleyen Prof. Dr. Şahin, “Öğrencileri, hem astronotlarla, hem de yeni teknolojilerle buluşturarak gelecekte ulaşabilecekleri noktayı göstermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.