Türkiye’nin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin internet kullanım alışkanlıkları oranlarını yaş ve hane durumuna göre açıkladı. Geçen yıla oranla ülkemizdeki internet kullanım düzeyi artmış durumda.

TÜİK düzenli olarak yayınladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasının 2018 sonuçlarını açıkladı. 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranları %59,6 ve %72,9 oldu. 2017 raporlarında aynı grupların oranları sırasıyla %56,6 ve %66,8’di. Yani 16 yaş grubunda %3’lük, 74 yaş grubuna ise %4.1’lik artış yaşandı.

16-74 yaş grubundaki kadınların internet kullanım oranları sırasıyla %50,6 ve %65,5 oldu. Bu durum erkek bireylerde %68,6 ve %80,4. Sonuçlara göre ülkemizdeki erkek bireyler, her yaş grubunda kadın bireylerden daha fazla internet kullanıyorlar.

Araştırmanın sonuçlarına göre 2017 yılında Türkiye’deki hanelerin %78,3’ü internet erişimine sahipti. Bu yıl ise bu oran %80,3’e yükseldi. Söz konusu hanelerin %44,5’i sabit (Yani ADSL, kablolu internet, fiber gibi) bağlantı imkanına sahipken, %79’unda da mobil cihazlarla internet erişimi sağlanıyor.

Yeni hizmtleriyle son aylarda kullanıcı sayısı artan e-Devlet’in kullanım oranı: %46

16-74 yaş grubundaki bireylerin interneti kişisel amaçla kamu kurumlarıyla iletişime geçmek için kullanma oranları %45,6 oranında. e-Devlet’in getirdiği yeniliklere rağmen önceki yıl elde edilen oran %42,4’tü. Kullanım amaçları arasında en çok paya sahip olan konu ise “kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme” oldu. Bu oran %41,7 olarak açıklandı.

İnternetten alışveriş yapanların oranı: %29,3

2017 yılının raporlarına göre Türkiye’de internet kullanan bireylerin %24,9’u internetten alışverişi kullanıyordu. Bu oran 2018’de %29,3’e yükseldi. Cinsiyete göre sıralamada erkek bireyler yine %33,6’lık oranla başı çekti. Kadın internet kullanıcılarının ise %26,8’i internetten alışveriş yapıyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %65,2’si giyim ve spor malzemeleri satın alırken, %31,9’u seyahat bileti ve araç kiralama gibi ulaşım alanında harcama yaptı. Ayrıca %26,8’i de ev eşyalarını internet üzerinden satın aldı. Gıda maddeleri alışverişi yapan bireyler %22,1; e-kitap, dergi, gazete ve kitap alanların oranı ise %20,6 olarak açıklandı.

Kadın bireyler giyim ve spor malzemesi alışverişinde %77,3’lük oranla, aynı alanda alışveriş yapan %55,9’luk orana sahip erkekleri geride bıraktılar. Erkeklerin en az satın aldıkları ürün %4,6 ile ilaçlar, kadınların en az satın aldıkları ürün ise %2,8 ile oyun ve yazılım alanlarında gerçekleşti.