Türkiye’nin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Açıklandı

TÜİK düzenli olarak yayınladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasının 2018 sonuçlarını açıkladı. 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranları %59,6 ve %72,9 oldu. 2017 raporlarında aynı grupların oranları sırasıyla %56,6 ve %66,8’di. Yani 16 yaş grubunda %3’lük, 74 yaş grubuna ise %4.1’lik artış yaşandı.
16-74 yaş grubundaki kadınların internet kullanım oranları sırasıyla %50,6 ve %65,5 oldu. Bu durum erkek bireylerde %68,6 ve %80,4. Sonuçlara göre ülkemizdeki erkek bireyler, her yaş grubunda kadın bireylerden daha fazla internet kullanıyorlar.
Araştırmanın sonuçlarına göre 2017 yılında Türkiye’deki hanelerin %78,3’ü internet erişimine sahipti. Bu yıl ise bu oran %80,3’e yükseldi. Söz konusu hanelerin %44,5’i sabit (Yani ADSL, kablolu internet, fiber gibi) bağlantı imkanına sahipken, %79’unda da mobil cihazlarla internet erişimi sağlanıyor.
Yeni hizmtleriyle son aylarda kullanıcı sayısı artan e-Devlet’in kullanım oranı: %46
16-74 yaş grubundaki bireylerin interneti kişisel amaçla kamu kurumlarıyla iletişime geçmek için kullanma oranları %45,6 oranında. e-Devlet’in getirdiği yeniliklere rağmen önceki yıl elde edilen oran %42,4’tü. Kullanım amaçları arasında en çok paya sahip olan konu ise “kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme” oldu. Bu oran %41,7 olarak açıklandı.
İnternetten alışveriş yapanların oranı: %29,3
2017 yılının raporlarına göre Türkiye’de internet kullanan bireylerin %24,9’u internetten alışverişi kullanıyordu. Bu oran 2018’de %29,3’e yükseldi. Cinsiyete göre sıralamada erkek bireyler yine %33,6’lık oranla başı çekti. Kadın internet kullanıcılarının ise %26,8’i internetten alışveriş yapıyor.
İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %65,2’si giyim ve spor malzemeleri satın alırken, %31,9’u seyahat bileti ve araç kiralama gibi ulaşım alanında harcama yaptı. Ayrıca %26,8’i de ev eşyalarını internet üzerinden satın aldı. Gıda maddeleri alışverişi yapan bireyler %22,1; e-kitap, dergi, gazete ve kitap alanların oranı ise %20,6 olarak açıklandı.
Kadın bireyler giyim ve spor malzemesi alışverişinde %77,3’lük oranla, aynı alanda alışveriş yapan %55,9’luk orana sahip erkekleri geride bıraktılar. Erkeklerin en az satın aldıkları ürün %4,6 ile ilaçlar, kadınların en az satın aldıkları ürün ise %2,8 ile oyun ve yazılım alanlarında gerçekleşti.