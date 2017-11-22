Türkiye’nin IQ Ortalaması En Yüksek 20 Şehri

Zekatestimerkezi, 2014 yılının ilk çeyreğinde toplam 276.565 kişiden topladığı verilere dayanarak Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 şehrini sıraladı.

Kişisel bazda ele aldığımızda IQ ortalaması, doğru yönlendirmelerle birlikte hayatımıza olumlu yönde bir etki edebilir. Örneğin bir insanın IQ ortalaması 180 civarında, matematiğe olan ilgisi ve de bilgisi bir hayli yüksek. İşte IQ burada devreye girerek, gelecek planlamasında o kişinin tüm yoğunluğunu matematiğe vermesine ve bu konuda uzmanlaşmasına yardımcı olabilir. Kitlesel bazda baktığımızda ise IQ ortalamasının bizlere ne anlam ifade ettiği konusunda açıkçası pek bir fikrim yok. Yani bu konuda lafı uzmanlara bırakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Zekatestimerkezi, Türkiye’deki IQ ortalaması en yüksek şehirlerle ilgili bir sıralama paylaştı. Toplam 276.565 kişiden toplanan verilerden yola çıkarak oluşturulan bu liste ile IQ ortalaması en yüksek şehirlerin hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz.

20. Antalya IQ Ortalaması: 108.44

19. Karabük IQ Ortalaması: 108.59

18. Bayburt IQ Ortalaması: 108.68

17. Muğla IQ Ortalaması: 108.80

16. Isparta IQ Ortalaması: 108.81

15. Karaman IQ Ortalaması: 108.85

14. Sakarya IQ Ortalaması: 108.86

13. Gümüşhane IQ Ortalaması: 109.10

12. Balıkesir IQ Ortalaması: 109.33

11. Yalova IQ Ortalaması: 109.35

10. Kocaeli IQ Ortalaması: 109.40

9. Kütahya IQ Ortalaması: 109.42

8. Bartın IQ Ortalaması: 109.47

7. Edirne IQ Ortalaması: 109.54

6. İstanbul IQ Ortalaması: 109.75

5. Trabzon IQ Ortalaması: 110.05

4. İzmir IQ Ortalaması: 110.35

3. Çanakkale IQ Ortalaması: 110.61

2. Eskişehir IQ Ortalaması: 112.08

1. Ankara IQ Ortalaması: 112.16