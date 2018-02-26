Telekomünikasyon alanında Türkiye’nin ilk özel ArGe’sini kuran Netaş, 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek MWC 2018’de geliştirdiği yeni nesil teknoloji çözümlerini tanıtacak.

Türkiye ve bölgesinin en büyük sistem entegratörlerinden olan Netaş, 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) yerini alıyor. Gerçekleştirdiği ArGe çalışmaları ile ülkemizde pek çok özgün teknoloji çözümünün geliştirilmesine ve dijital dönüşüm projesine imza atan şirket, çözümlerini MWC 2018’de sergileyecek.

Bu sene “Akıllı çözümlerle daha iyi bir hayat için teknoloji geliştiriyoruz” sloganıyla geliştirdiği çözümleri tanıtacak olan Netaş, 800’e yakın ArGe mühendisinin 4.5/5G, internet üzerinden ses verisi iletimi (VoIP), siber güvenlik ve nesnelerin interneti (IoT) alanları başta olmak üzere, geliştirdiği yeni nesil teknoloji çözümlerini tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor.

1967 yılında kurulduğundan beri ArGe çalışmalarıyla Türkiye’nin telekomünikasyon atılımının arkasındaki en büyük güç olan Netaş, ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında, dünyanın en büyük telekomünikasyon ve bilişim şirketlerinden biri olan ZTE’nin ana hissedarı olmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda yeni yatırım kararlarını açıklayan Netaş, Çin merkezli küresel bilişim ve telekomünikasyon deviyle birlikte gücünü artırarak bölgedeki ayak izini artırmayı hedefliyor.

Netaş Akademi Geliyor

Bölgesinin yüksek teknoloji üssü olma yönünde adımlar atan Netaş, yeni ortağı ZTE ile birlikte GSM-R Mükemmeliyet Merkezi, Bakım-Onarım Merkezi ve Netaş Akademi’yi kuracaklarını açıkladı. Bu yatırımlarla Türkiye’de yerli teknoloji üretimi için gerekli patent ve tasarım desteğini artırmayı hedefleyen Netaş, bu yatırımların neticesinde ülkemizin yüksek teknoloji alanındaki kalkınmasına önemli katkı sağlayacak.

Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarı

Netaş’ın bu sene katıldığı MWC, her yıl düzenlenen ve yaklaşık 100.000 ziyaretçinin akın edip 800’e yakın operatör ve 300’e yakın şirketi bir araya getiren bir fuar. Dünyanın en büyük telekomünikasyon ve bilişim şirketlerinin katıldığı fuarda yeni ürün ve teknoloji lansmanlarının yanı sıra 5G gibi gelişmekte olan teknolojiler hakkında önemli katkıların sağlandığı panel ve sunumlar gerçekleştiriliyor.

Netaş’ın MWC 2018’de Tanıtacağı Projelerden Bazıları:

Akıllı şehir çözümleri

Dünya nüfusunun ve kentlerde yoğunluğun giderek artmasının yanı sıra yeni nesil teknolojilerin veri toplama, analiz etme ve otomasyon alanında sağladığı imkanlarla birlikte hayat kalitesini artıracak akıllı şehir çözümleri önemini artırıyor.

Kendi teknolojisini geliştiren, buna ek olarak dünyanın önde gelen teknoloji sağlayıcılarıyla iş ortaklığı yapan Netaş, ulaşımdan sağlığa, enerji dağıtımından afet yönetimine, eğitimden eğlence yönetimine hayatın her alanında sunduğu akıllı çözümlerle verimlilik artıran projelere imza atıyor. Ülkemizde 50’ye yakın akıllı stat projesi gerçekleştiren, 8.000’e yakın okulun bilişim altyapısını kuran, enerji verimliliğinde %70’e varan tasarruf sunan akıllı enerji yönetim sistemi beş ilde kullanılan Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı gibi tarihi projelerde, iletişim altyapısının kurulmasının da ardındaki isim.

Telekomünikasyonu mümkün kılmak

50 yıl önce PTT ortaklığıyla kurulmasıyla Türkiye’nin her yanına telekomünikasyon teknolojisinin ulaşmasını sağlayacak altyapıyı kuran şirket, bugün 4.5G altyapısının kurulmasındaki önemli katkısının yanında, Türkiye’nin en yetkin 4.5G laboratuvarına ev sahipliği yapıyor. Avrupa’da 5G teknolojisinin standartlarının oluşturulduğu organizasyonların yönetiminde de yer alan Netaş, yerli 5G geliştirilmesi için araştırmalarını sürdürüyor.

Yüksek teknolojiye dayalı katma değer sunan projelerle bizi dünyada temsil etmeye devam eden Netaş, daha güzel bir Türkiye ve dünya için çalışıyor.