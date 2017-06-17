İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşayan otizmli Yunus Yazar, Mozart’la aynı müzik kulağına sahip.

Yazar ailesinin ikiz çocuklarından biri olan Yunus Yazar 19 yaşında ve otizm hastası. Ortaokulda müzik öğretmeni, kendisinde “Absolut kulak” ( herhangi bir sesi referansa gerek olmadan doğrudan notaya dökebilme) olduğunu keşfetmiş ve Güzel Sanatlar Lisesi’ne yönlendirmiş. Lisede eğitim görmeye başlayan Yunus, herkesin ilgisini çekmiş ve müzik kulağının dünyaca ünlü Wolfgang Amadeus Mozart’la aynı olduğu tespit edilmiş. Artı bir hayırsever kendisine piyano hediye etmiş.

Piyanist olmak isteyen Yunus, tam burslu eğitim gördüğü liseyi tamamladıktan sonra, konservatuvara gidebilmek için ÖSYM’nin YGS sınavına girmiş ancak barajı geçememiş. Barajı geçememesinin sebebiyse; rahatsızlığından dolayı matematiksel yönünün zayıf olmasıymış. Yetenek sınavına giremeyen Yunus; “Ben ve benim durumumda olan yetenekli gençlerin, üniversiteye girebilmesini ve barajın kalkmasını istiyorum.” dedi.

Annesi, maddi durumları yetersiz olduğundan, Yunus’un eğitim ve öğretim masrafları için destek istediğini dile getirdi ve nitekim ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter üzerinden Yunus’a destek olacağını bildirdi. Medyanın ve Cem Yılmaz’ın desteğiyle Türkiye’ye sesini duyuran Yunus’a bir güzel haberde milletvekili Metin Külünk’ten geldi. Yazar ailesini evinde ziyaret eden Külünk; Yunus’un müzik çalışmalarını daha rahat yapabilmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi ve YÖK'da bununla birlikte harekete geçti.

Beykoz’un ara sokaklarında yer alan bir gecekondudan parlayan bu yıldızın adını, gelcekte sık sık duyacağımızdan yana bir şüphemiz yok. Kendisini tebrik ediyor, gelecekte başarılı projelere imza atmasını ve tüm dünyaya kendisini tanıtmasını diliyoruz.



Son olarak sizlere belgesel ve röportaj niteliğinde olan kısa videosunu paylaşalım.



