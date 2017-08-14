Türkiye’nin Nüfusu 100 Kişi Olsaydı Sonuçlar Nasıl Olurdu?

Konda isimli araştırma şirketi, ülkemiz hakkında bilmediğimiz ya da algılamaya çalışsak da başaramadığımız bazı konularla ilgili farklı bir yola başvurmuş, ülkemiz nüfusunu 100 kişi üzerinden anlatmaya çalıştı.

Videoda hakikaten de ufuk açıcı bilgilere yer verilmiş. Örneğin internet hemen hepimizin elinin altında olmasına rağmen %71’lik bir kesim, en güvenilir haber kaynağının televizyon olduğunu düşünüyor.

Bunun dışında ülkenin sosyo-ekonomik şartlarının da ele alındığı bazı veriler karşımıza çıkıyor. Örneğin nüfusumuzun %56’sı, geçimini zar zor idame ettiriyor. Bu da tatile çıkmak, düzenli bir şekilde sinemaya gitmek gibi bazı sosyal ihtiyaçların karşılanamaması anlamına geliyor.

Örnekleri daha da arttırabiliriz, fakat ben sizi direkt aşağıdaki video ile baş başa bırakayım. Yalnız şunu tekrar hatırlatayım; söz konusu tüm bilgiler, Konda adlı araştırma şirketinin elde ettiği verilere dayanıyor.