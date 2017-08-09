Türkiye’nin Tanıtımı İçin Hazırlanan Reklam Filmi Yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan reklam filmi, Türkiye’nin küresel turizm kampanyası olarak bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başladı.

2014 yılından bu zamana dek ülkemizin küresel turizm kampanyası Turkey Home kapsamında hazırlanan Home of Poetry isimli reklam filminin, bakanlık tarafından Türkiye’nin kültür, sanat ve edebiyat birikimini tüm dünyadaki kültür, sanat ve turizm çevreleriyle buluşturulması hedefleniyor.

3.38 dakikalık genel tanıtım filminin yanında 60’ar saniyeden üç filmin yer aldığı projenin çekim ve kurgu aşaması, 4 aylık bir çalışmayla 12 şehirde ve çeşitli ilçelerde gerçekleştirildi.

Çekimleri İstanbul, Kütahya, Isparta, Bursa, Malatya, Trabzon, Antalya, Muğla, Mardin, İzmir ve Denizli’de yapılan reklam filmindeki kütüphane sahnesinin çekimleri ise konusuyla uygun olması açısından İsviçre'deki bir müze kütüphane olan Abbey Library of Saint Gallen'de gerçekleştirildi.

Filmde kütüphanedeyken bir Türk şiiri antolojisini eline alan kitap severin, önceki yıllarda Türkiye’de ailesiyle birlikte yaptığı tatilleri anımsaması anlatılıyor.

YouTube kanalı Turkey Home üzerinden yayınlanan reklam filmlerini aşağıdan izleyebilirsiniz.