Geçtiğimiz günlerde ülkemizde oldukça faal bir çete çökertildi. Ducky Layne isimli çetenin çökertilmesi sonrası ünlü isimler, ifadelerinde hesaplarının nasıl çalındığını anlattılar.

Fishing (oltalama) yöntemi ile ünlü kişilerin sosyal medya hesaplarını çalarak, rüşvet veya çeşitli farklı isteklerle şantaj yapan çete, geçtiğimiz aylarda tamamen çökertilmişti. Ünlülerden, hesaplarını geri vermemekle veya özel yazışmalarını basına sızdırmakla tehdit eden çetenin mağdurları konuştu.

Dilerseniz bu ünlü isimlerin polise verdikleri ifadelerde neler söylediklerine göz atalım.

Aslı Omag

''Hesabımın iadesi için 5.000 TL para istediler. Pazarlıkla 500 TL’ye düşürdüm. Parayı Zcapbank yöntemiyle gönderdim. Ertesi gün bir 500 TL daha gönderdim.''

Bülent Şakrak

"Hesabı çalan hackerlar benden 5 bin TL istediler. Yoksa eşim Ceyda Düvenci’nin hesabını da çalacakları yönünde tehdit ettiler."

Erdal Özyağcılar

''Instagram ismiyle gelen mesaja tıklamamla hesabım ele geçirildi. WhatsApp'a, 'Instagram hesabında da açık bulduk, konuşabilir miyiz?' şeklinde mesaj atıldı. Daha sonra da yüklü miktarda para talep edildi."

Gamze Özçelik

"Instagram hesabının doğrulanmış rozet almaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldım. URL adresine tıkladığımda hesabımın ele geçirildiğini anladım.''

Balçiçek İlter

"IBAN numarası verilen hesaba 750 TL göndermemi istediler. Aksi halde telefonumdaki özel fotoğraflarımı paylaşacaklarını söyleyerek tehdit edildim."