Ülkemizde aktif hizmet veren MNG, Aras Kargo gibi firmalara Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Bir yerden bir yere ürün göndermek istediğinizde tercihlerinizden bir tanesi olan kargo şirketlerine rekabet soruşturması açıldı. Aralarında Aras Kargo ve MNG Kargo’nun da bulunduğu 9 kargo şirketi için başlatılan soruşturmanın ardında, kargo firmalarının Rekabetin Korunması Kanunu’nu ihlal etmeleri yatıyor.

Rekabet Kurumu, UPS'den ve bu şirketten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak ülke içinde yeniden satış yapan 9 kargo şirketinin müşteri paylaşımı yaparak, Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlal ettikleri ortaya çıktı. Bu ihlal gerekçesiyle başlatılan soruşturmada Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık, Aras Kargo, Asilkar Lojistik, MNG Kargo, Paket Taşımacılık Sistemleri, Solmaz Nakliyat, STF Kargo Nakliyat, TNT International Express Taşımacılık ve United Parcel Service(UPS) şirketleri bulunuyor.

Rekabet Kurumu, herhangi bir sektörde yer alan büyük şirketlerin, yapmamaları gereken bir şekilde işleri kendi içlerinde tuttuğu durumlarda ceza verme yetkisine sahip. Birkaç şirketin yasal olmayan yollarla birlik olup sürekli birbirlerine pas atmaları, diğer şirketleri saf dışı bırakıyor. Daha önce video oyun alanında D&R, Aral Game gibi şirketler de Rekabet Kurumu’nun soruşturmasına maruz kalmış, soruşturma sonucunda cezaya çarptırılmışlardı.