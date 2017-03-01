Türkiye’nin Uzaydan Çektiği Yeni Görüntüler Yayınlandı!

NASA astronotu Jeff Williams’ın ISS’ten (Uluslararası Uzay İstasyonu) çektiği görüntüler, NASA’nın resmi web sitesinden yayınlandı.

NASA’nın tecrübeli astronotu Jeff Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevi esnasında 400 kilometre yukarıdan Türkiye’nin görüntülerini çekmişti. Bu görüntüler, NASA’nın resmi web sitesi tarafından yayınlandı.

Ultra yüksek çözünürlükte görüntüleri kaydeden Jeff Williams, yaklaşık 1 saat boyunca kayıt işlemine devam etmiş. Videoda Türkiye dışında Afrika çöllerinden Kuzey Amerika’ya, Avrupa kıtasından Asya’nın bozkırlarına kadar dünyanın birçok bölgesi görülüyor. Jeff Williams Türkiye’nin görüntülerini ise Uluslararası Uzay İstasyonu Akdeniz’in üzerinde olduğu sırada kaydetmeye başlamış.

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.