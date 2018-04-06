Türkiye’nin Yeni 8 Tekerlekli İnsansız Kara Aracı: Tarantula!

İnsansız araç üretimlerini hızlandıran Türkiye, Tarantula isimli 8x4 arazi aracını tanıttı.

Türkiye Savunma Sanayii, yeni araçlara iyiden iyiye hız verdi. Arka arkaya tanıtılan yeni savunma silahlara ek olarak şimdi de Tarantula aracı duyuruldu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntüler, yeni uzaktan kontrol edilebilen 8 tekerlekli aracımızı gözler önüne seriyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM), TEAS ve ASELSAN ile birlikte geliştirdiği Aselsan Sarp silah kulesininin entegre edildiği 8x4 arazi aracı Tarantula, çok yakında güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulacak. 3 kilometre uzaklığa kadar kontrol edilebilen uzaktan kumandalı insansız aracın 70 kilometrelik menzilli bulunuyor. 2 tonluk son derece ağır bir araç olarak karşımıza çıkan Tarantula, bu ağırlığa ek olarak 800 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor. Araç, arazi üzerinde 8 saat boyunca çalışabiliyor.

İnsansız Araçlar Geleceğimiz mi?

Afrin harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli bir durumu gözler önüne serdi. Teröristlere karşı verdiğimiz savaşta Türk askerini rahatlatan en önemli etmen insansız araçlardı. İnsansız Hava Araçları (İHA) başta olmak üzere her türlü uzaktan kontrol edilebilen araç, askerlerimizin canını riske atmadan operasyonları gerçekleştirmemize olanak tanıdı. Bu durum, Savunma Sanayii’nde yerli olarak insansız araçların üretilmesini sağladı. Bu sebeple, ilerleyen dönemde daha çok insansız araçların üretilmesini bekliyoruz.