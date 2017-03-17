Türkiye'nin Yeni İnternet Dizisi Fi'nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Puhu TV üzerinden yayınlanacak Türkiye'nin yeni internet özel dizisi Fi'den ilk fragman geldi.

Ay Yapım tarafından Doğuş Grubu bünyesindeki internet televizyon platformu Puhu TV'ye özel olarak hazırlanan, Azra Kohen'in Fi adlı romanının uyarlaması olan ve kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Mehmet Günsür gibi isimlerin yer aldığı Fi dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Özellikle yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte kısa süre içinde Türkiye'de gündeme oturan ve televizyona göre çok daha 'özgür' sahnelerin yer aldığı, kısa süreli ve herkesin istediğini özgürce izleyebileceği dizi kültürünü Puhu TV platformuyla birlikte ülkemize taşıyan Fi dizisi, her biri 60 dakikalık 13 bölümden oluşacak. Fi dizisi tüm yönleriyle Türkiye'deki dizi sürelerinin kısalması ve ülkemizdeki dizi kültürünün internete taşınması için önemli bir proje olabilir.

İlk bölümü 31 Mart 2017'de yayınlanacak dizinin ilk fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: