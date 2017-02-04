Türkiye'nin Yıllardır Gizli Tutulan Balistik Füzesi Resmi Olarak Duyuruldu!

2009 yılında imzalanan sözleşmeyle çalışmaları yürütülen balistik füze projesi BORA, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın internet sitesine eklendi.

Son yıllarda ülkemizde savunma sanayiine yapılan yatırımların artması ve projelere hız verilmesiyle birlikte savunma sanayii alanında Türkiye'den güzel haberler alıyoruz. Bu haberlerden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde geldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, bir süredir gizli yürütülen yerli balistik füze projesini kamuoyuna duyurdu.

BORA olarak isimlendiren bu balistik füze projesinin teknik detayları bilinmese de füzenin varlığı ve üzerine çalışmaların olumlu bir şekilde sürdüldüğü SSM'nin resmi internet sitesinde belirtiliyor.

Uzun menzilli karadan karaya füze ve silah sistemi olarak tanımlanan BORA projesinin tüm çalışmaları Türkiye'de yürütülüyor. Şu anda füzenin özelliklerine dair bir bilgi yok ancak proje halindeki füzenin TSK'nın mevcut envanterindeki balistik füzelerden daha güçlü olduğu biliniyor.