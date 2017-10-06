Türkiye, Otomobil Vergisinde Dünya Şampiyonu Oldu!

Türkiye, otomobilden alınan vergi oranında bugüne kadar gerisinde yer aldığı Danimarkayı yakalayarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye otomobllden alınan vergi oranında bugüne dek gerisinde yer aldığı Danimarka'yı yakalayarak tüm dünyada birinciliğe ortak oldu.

Ülkemizdeki en yüksek vergi oranı geçtiğimiz Kasım ayında %206.8'e çıkarken, Danimarka'da bu oran yüzde 212'ye kadar geriledi. Bu oranla birlikte Danimarka, Türkiye'nin önünde gibi görünse de, teşvik oranları hesaplandığında Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Türkiye ve tüm dünyadaki vergi oranları üzerine yapılan araştırmayla, Türkiye ve Danimarka'nın vergi şampiyonluğu saptandı. Ülkemizde ve dünyada farklı sebeplere göre şekillenen vergiler, son 12 yıl içerisinde %86.3 artış gösterdi. 100.000 TL'lik sıfır aracın vergi ve diğer masraflarla beraber 290,000 TL'ye kadar çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan araç vergilerinde ülkemiz haricinde en yüksek vergi alan diğer bir ülke ise Norveç oldu. Fakat motor hacmi, karbondioksit gibi farklı kategoriler göz önüne alınarak sıralama yapıldığında, Türkiye'nin Norveç'in önüne geçtiği vurgulandı.