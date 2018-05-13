PTT 1. Ligi, FIFA 19’da Yer Almak İçin Oylarınızı Bekliyor

Ülkemizde Süper Lig’in ardından en üst lig olan PTT 1. Lig’in de FIFA 19’da yer alması için bir şans var. EA Sports açtığı anketle, oyuna eklenecek ligi belirlemeye çalışıyor. Bizler de oy vererek, oyunda yer almasını istediğimiz ligi belirleyebiliriz.

Futbol oyunu denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan biri olan FIFA serisi, çok yakında bu sene çıkaracağı oyunu duyuracak. KONAMI’nin PES 2019’u duyurmasının ardından atağa geçen EA Sports, FIFA 19’da yeni ligler için bir anket açtı. FIFPLay tarafından yapılan ankete göre, oyunculara hangi ligin oyuna eklenmesini istedikleri soruldu. Ülkemizin en üst ligi olan Süper Lig, FIFA 19’da zaten bulunuyor, ancak bu anket sonucuna göre PTT 1. Lig’inin de oyuna eklenmesi sağlanabilir.

Açıklanan sonuçlara göre, birbirinden iddialı ligler oyunda yer almak için mücadele veriyor. Yapılan ankete göre, şu anda birinci sırada olan lig 108.787 oyla Chinese League oldu. Çin ligini ise, sırasıyla UAE ve Turkish TFF 1. Lig ligleri takip ediyor. Türkiye PTT 1. Lig’inin 91.978 oyla 3. sırada yer aldığı listede 1. olan lig bu senenin sonbahar döneminde çıkış yapacak oyunda yer alacak.

Şu anda tüm oyların yüzde 4’üne sahip Turkish PTT League, bu oranını en azından yüzde 6’nın üzerine çıkarması gerekiyor. Bunun için de buraya tıklayarak, ülkemizin ligine destek olabilirsiniz. Karşımızda Çin gibi bu tarz listelerde aşılması zor sayılabilecek bir ülke olsa da, futbol ülkesi olarak süper ligin ardından 1. Lig’imizi de FIFA 19’da görmek güzel olacaktır.