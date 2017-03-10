Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan MS-21 uçağı almakla ilgilendiğini söyledi.

Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelen ve 1 saati aşkın görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına Rusya ve Türkiye ilişkileri hakkında açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada Türkiye ve Rusya arasında giderek güçlenen ilişkilere vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan MS-21 uçağı almakla ilgilendiğini belirtirken Putin, Türkiye ile olan ilişkilerindeki yaraların hızla onarıldığını söyledi.

MS-21 uçağı nedir?

Birleşik Uçak Şirketi tarafından üretimi Rusya'da gerçekleştirilen MS-21 ya da tam haliyle Magistralnı Samolyot 21 uçağının ismi Türkçe olarak "21.Yüzyılın Yolcu Uçağı" anlamına geliyor. Uçak, 5000km menzile sahipken havada düz bir şekilde saatte 870km hızla hareket edebiliyor. 150-212 kişi kapasiteli olan kısa ve orta menzilli uçuşlarda kullanılabilen uçağın çift turbofan motorları bulunuyor.