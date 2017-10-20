Türkiye, Satılan iPhone 8'lerden Dünya Kadar Para Kazanacak

Bugün satışa sunulan her bir iPhone 8, ayrıca Türkiye’nin kasasına da binlerce TL’nin girmesi anlamına geliyor.

Bugün saatler gece 00:00’ı gösterdiğinde iPhone 8’lerin satışına da resmi olarak başlandı. İster Apple’ın resmi sitesinden, isterseniz de taahhütlü taksit ya da peşin fiyatıyla GSM operatörlerinden iPhone 8 ve 8 Plus’ı satın alabileceksiniz. ABD ve bazı Uzak Doğu ülkelerinde bu cihazlar, ülkemizdeki fiyatların neredeyse yarısına satılıyorlar. Bundaki en büyük etmen, elbette uygulanan vergiler. Peki Türkiye’nin kasasına yeni iPhone’ların her birinden ne kadar veri kazancı girecek?

Aşağıdaki tabloda iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’un hafıza versiyonlarına göre her birinden elde edilecek vergi kazançlarını göreceksiniz:

Model Satış Fiyatı Vergi

iPhone 8 (64 GB) 4199 TL 1209 TL

iPhone 8 (256 GB) 4999 TL 1410 TL

iPhone 8 Plus (64 GB) 4799 TL 1384 TL

iPhone 8 Plus (256 GB) 5599 TL 1585 TL

iPhone X (64 GB) 6099 TL 1857 TL

iPhone X (256 GB) 6899 TL 2057 TL

Kabaca bir hesap yaparsak Maliye, satılan 6 yeni iPhone modelinden toplam olarak 9502 TL gibi bir vergi kazancı elde edecek (iyi para).

Bu arada eğer isterseniz, iPhone 8 Plus'la Galaxy Note 8'i performans anlamında karşılaştırdığımız videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.