  • Türkiye, Satılan iPhone 8'lerden Dünya Kadar Para Kazanacak

Türkiye, Satılan Her Bir iPhone 8’den Dünya Kadar Para Kazanacak!

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Türkiye, Satılan Her Bir iPhone 8’den Dünya Kadar Para Kazanacak!
Bugün satışa sunulan her bir iPhone 8, ayrıca Türkiye’nin kasasına da binlerce TL’nin girmesi anlamına geliyor.

Bugün saatler gece 00:00’ı gösterdiğinde iPhone 8’lerin satışına da resmi olarak başlandı. İster Apple’ın resmi sitesinden, isterseniz de taahhütlü taksit ya da peşin fiyatıyla GSM operatörlerinden iPhone 8 ve 8 Plus’ı satın alabileceksiniz. ABD ve bazı Uzak Doğu ülkelerinde bu cihazlar, ülkemizdeki fiyatların neredeyse yarısına satılıyorlar. Bundaki en büyük etmen, elbette uygulanan vergiler. Peki Türkiye’nin kasasına yeni iPhone’ların her birinden ne kadar veri kazancı girecek?
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iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Aşağıdaki tabloda iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’un hafıza versiyonlarına göre her birinden elde edilecek vergi kazançlarını göreceksiniz:

Model                                     Satış Fiyatı        Vergi

iPhone 8 (64 GB)                    4199 TL         1209 TL    
iPhone 8 (256 GB)                  4999 TL         1410 TL    
iPhone 8 Plus (64 GB)            4799 TL         1384 TL
iPhone 8 Plus (256 GB)          5599 TL         1585 TL    
iPhone X (64 GB)                     6099 TL         1857 TL    
iPhone X (256 GB)                   6899 TL         2057 TL    
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Kabaca bir hesap yaparsak Maliye, satılan 6 yeni iPhone modelinden toplam olarak 9502 TL gibi bir vergi kazancı elde edecek (iyi para).

Bu arada eğer isterseniz, iPhone 8 Plus'la Galaxy Note 8'i performans anlamında karşılaştırdığımız videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Etiketler: apple, iphone 8, iphone x, iphone 8 plus
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