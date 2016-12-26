Türkiye Sınırında, Yüksek Derecede Bulaşıcı Bir Kuş Gribi Tespit Edildi!

Yunanistan’dan gelen resmi bilgilere göre Türkiye sınırına yakın bir bölgede, yüksek derecede H5N8 kuş gribine rastlandığı belirtildi.

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu (OIE), ülkemizi de yakından ilgilendiren çok önemli bir açıklamada bulundu. Buna göre Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın bir bölgede, yabani bir kuşta yüksek seviyede H5N8 kuş gribi virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Yunanistan’ın açıkladığı resmi bilgilere internet sitesinde yer veren OIE, virüsün Türkiye sınırındaki Meriç nehrindeki deltada, bir kuğuda tespit edildiğini açıkladı.

Gıdadan bulaşmadığı bilinen virüsün şimdilik herhangi bir insana da bulaşmadığı belirtiliyor. H5N8 kuş gribi virüsü, ilk olarak Rusya’nın güneyinde yer alan Tuva Cumhuriyeti’ndeki yabani kuşlarda görüldü. Kanatlı hayvanlar arasında oldukça bulaşıcı olan virüsün Polonya ve Macaristan’a ulaşarak batıya ve güneye yöneldiği, şimdiye kadar bu kuş ile enfekte olan bir insana rastlanmadığı bildirilmişti.