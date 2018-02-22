Türkiye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde çalışacak Teknoloji Bankasına ev sahipliği yapacak.

İlk olarak 2011 yılında ortaya atılan ve 47 ülkede yaşayan toplamda 880 milyon insana etki etmesi planlanan Teknoloji Bankası, bu sene içerisinde Türkiye’de kurulacak. Birleşmiş Milletler tarafından kurulacak banka, ülkemizde bulunmasına rağmen tıpkı konsolosluk gibi bazı dokunulmazlıklara sahip olacak.

Türkiye - Gebze bölgesinde bu yıl içerisinde kurulup hizmete başlaması planlanan banka, dünya üzerinde en az teknolojiye sahip 47 ülkeye ve burada yaşayan 880 milyon insana fon sağlamak için çalışacak. Teknoloji seviyesi düşük ülkelerin teknolojik açıklarını kapatmak için kurulan banka, ülkemiz dahil tüm Birleşmiş Milletler ülkelerinden bağış alarak bu çabalarını gerçekleştirecek.

TÜBİTAK Kampüsü Ev Sahibi

Gebze’de kurulacak Teknoloji Bankası, Tübitak Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü(TÜSSİDE) kampüsünün içerisinde kurulacak. Buna rağmen TÜBİTAK’ın Teknoloji Bankası’na karşı hiçbir yaptırımı bulunmayacak. Bankanın başına da özel olarak belirlenmiş bir BM yetkilisi getirilecek. Bunun dışında bu bankada çalışanlar da doğrudan Birleşmiş Milletler personeli olmuş olacak.

Türkiye’den Tam Destek

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı bankaya, Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkeler “gönüllülük” esasına dayalı bir şekilde fon sağlayabilecek. Türkiye’de ilk başta yıllık 2 milyon dolar olmak üzere 5 yılda 10 milyon dolar fon sağlamayı taahhüt etti. Ülkemizde bulunmasına rağmen, ülkemizin ve diğer ülkelerin kontrolünden uzak olacak Teknoloji Bankası, her türlü yetkiyi elinde bulunduracak. Banka, isterse tüm parayı başka bir ülkeye veya Birleşmiş Milletler örgütüne yönlendirebilecek.

Yetkileri bu denli yüksek tutulan bankanın teknolojik açıdan geride kalan ülkelere teknolojiyi sunması bekleniyor.