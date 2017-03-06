Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 5. ayağı 9 Mart 2017’de Balıkesir’de gerçekleşecek.

Birçok üniversite ve organizasyon tarafından yapılan teknoloji temelli konferansların en popüleri haline gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları”nın 5. ayağı Balıkesir’de gerçekleşecek.

Bursa, Adana, Ankara ve Antalya’da gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sıradaki durağı Balıkesir olacak olan etkinlik 9 Mart 2017 tarihinde Balkonluk Center’da düzenlenecek.

850’den fazla konuk, 24’ten fazla konuşmacı ve 28’den fazla destekleyene sahip olan Türkiye Teknoloji Buluşmaları, TOBB ve TEB işbirliği, EticaretSEM organizasyonu ve Turkcell’in ana sponsorluğunda yapılmakta. Balıkesir ayağında Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret odasının ev sahipliğinde düzenlenecek olan söz konusu organizasyon, girişimcilik, e-ticaret ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin sunulacağı ve teknolojinin kalbinin atacağı önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Tamamen ücretsiz olan bu etkinlikte Balıkesir Valisi Sn. Ersin Yazıcı, Balıkesir Belediye Başkanı Sn. A.Edip Uğur, TOBB Başkanı Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO’su Sn. Kaan Terzioğlu, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, BSO Başkanı İsmail Uğur, Düşyeri CEO’su Ayşe Şule Bilgiç ve Markafoni CEO’Su İlker Baydar başta olmak üzere birçok konuğun konuşma ve sunumlar yapacağı şekilde dolu dolu geçecek.

Etkinlik hakkındaki tüm detayları öğrenmek ve kayıt olmak için buradaki bağlantıdan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın resmi sitesine ulaşabilirsiniz.