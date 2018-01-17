Dünyanın en hızlı elektrikli şarj istasyonları olarak tanımlanan Tesla Supercharger’ların ülkemizde hangi şehirlerde kurulacağı, Tesla’nın resmi internet sitesinden açıklandı.

Elektrikli otomobiller, artık dünyanın dev üretici firmalarının birinci önceliği olmaya başladılar. Çünkü petrol bir gün bitecek, fakat kendi ürettiğimiz enerjiyle çalışacak otomobillerde böyle bir sorun olmayacak. Bu sebeple bazı ülkeler, 2030 ila 2040 yılları arasında araçlarda petrol kullanımının yasaklanacağı yönünde açıklamalarda bulundular. Henüz Türk yetkililerin böyle bir açıklaması bulunmuyor, fakat elektrikli otomobillere olan ilgimiz, gelecekte böyle bir adım atmamızı sağlayabilir.

Tesla, bildiğiniz gibi elektrikli araç üretiminde dünyanın en prestijli şirketlerinden. Yalnızca otomobil üretmeyen şirket, elektrikle çalışan TIR dahi üretmeye başlamıştı. Ülkemizde Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ ile bir anlaşma yapan şirket, hızlı elektrikli şarj istasyonu “Supercharger”ların Türkiye’de hangi şehirlerde kurulacağını resmi sitesinden açıkladı.

Supercharger’ların kurulacağı şehirlerimizin listesi şu şekilde:

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Edirne

Sakarya - Hendek

İstanbul

İzmir

Konya

Tesla’nın resmi sitesine baktığımızda, Supercharger’ların ne zaman hizmete gireceği yönünde bir açıklama bulunmuyor. Yalnızca ‘Coming soon’ (çok yakında) ibaresinin bulunduğu sitede, şehirlerin üzerine tıklayarak Supercharger’ların hangi konumda olduğunu görebilirsiniz.

Bu arada birkaç hafta önce incelemesini yaptığımız 2017 Tesla Model S videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.