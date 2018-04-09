Dünyanın en ünlü sosyal medya ağlarından Twitter, Haziran - Aralık 2017 arasında platformlarına gelen şikayetlerle alakalı bir rapor yayınladı.

Son yıllarda kullanıcı kitlesini giderek kaybeden Twitter, günümüzde daha çok kurumsal amaçlı kullanılmaya başladı. Ünlüler ve çeşitli kurumların açıklamalarını takip etmek için kullanılan Twitter, buna rağmen ülkemizde hala aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Twitter’ın Türkiye istatistikleri yalnızca kullanıcı sayısına değil, mahkeme kararlarına da yansıdı.

Twitter’ın yayınladığı bir rapora göre Türkiye, Haziran - Aralık 2017 arası ünlü platforma gelen mahkeme kararlı içerik kaldırma taleplerinde 1. sırada yer aldı. Twitter’ın paylaştığı bu rapor, Türkiye’de ne kadar çok mahkeme kararı çıkarıldığını da bizlere gösteriyor. Rapora göre sosyal medya devine mahkeme kararı ile içeriğin kaldırılmasına ilişkin gelen 513 talebin 466’sı Türkiye’den geldi.

Mahkeme kararı dışında yasal olarak kaldırılan pek çok içerik de bulunuyor. Twitter’a iletilen 6 bin 138 mahkeme dışı yasal talebin 3 bin 828’inde Türkiye’nin imzası bulunuyor. Türkiye tarafından yapılan yasal başvuruların ise yalnızca yüzde 3’ü askıya alındı. Bu orana göre Türkiye’den 148 hesap ve 322 tweet askıya alındı.

Diğer ülkelere kıyasla çok fazla yasal talep gönderen ülkemizde bu taleplerin büyük bir kısmı kabul edilmiyor. Peki, sizce bu olay ülkemizde hangi sorunu veya çözümü bize gösteriyor olabilir? Diğer ülkelerde bu tarz anlaşmazlıklar çok azken, ülkemizde bu olayın fazla olma nedeni ne olabilir?