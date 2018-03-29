Çin Uydusu İçin 5 Maddelik Uyarı Yayınlandı!

Bildiğiniz üzere Çin’in 2011 yılında fırlatılan ve 2013 yılında görevini tamamlayan Tiangong-1 adlı uydusunun kontrolü 2016 yılında kaybedilmişti. Bu hafta sonu yani 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 43 derece Güney ve 43 derece Kuzey enlemleri arasına düşeceği tahmin edilen uydunun büyük bir kısmı atmosfere girdikten sonra yanarak yok olsa da küçük parçaların yeryüzüne ulaşma ihtimali bulunuyor.
Tiangong-1’in düşebileceği ülkelerden biri olan İtalya, Sivil Savunma yönetimi aracılığı ile olası bir çarpışma durumunda halkın yapması gerekenleri açıklayan beş maddelik bir liste yayınladı. Yapılan açıklamada uydunun karaya isabet ihtimalinin düşük olduğu hatırlatılırken, yine de halkın tedbirli olması istendi:
‘’Bu tür olayların ve Dünya'ya, özellikle de karaya çarpma vakalarının çok nadir görüldüğünü hatırlatırız. Dolayısıyla, bu tip olaylar karşısında alınacak korunma önlemleriyle ilgili uluslararası kodlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, potansiyel çarpma riski olan bölgelerdeki halkın korunma amacıyla faydalanabileceği bazı talimatlar hazırlamak mümkün.’’
- Düşen parçaların, binaların çökmesine neden olma ihtimali düşük, bu nedenle kapalı binalar açık alanlardan daha güvenli sayılırlar. Pencerelerden ve camlı kapılardan uzak durulması tavsiye edilir.
- Parçalar binaların çatısına düşerse, çatıda ve hemen altındaki katlarda delinmeye yol açarak hasar yaratabilir. Bu nedenle binaların alt katlarının daha güvenli olduğu söylenebilir.
- Olası bir çarpma durumunda binaların içinde yapısal açıdan en güvenli yerler, yığma binalar için alt katlardaki tonozların altı, taşıyıcı duvarlardaki kapı boşlukları; betonarme yapılarda ise kolonların ve duvarların yakınlarıdır.
- Küçük parçaların Dünya'ya çarpmadan önce görülme ihtimali düşüktür.
- Büyük ebattaki bazı parçaların sağlam kalması ve hidrazin maddesi içermesi mümkün. Genel olarak, düşen parçaları görenlerin bunlara dokunmaması, en az 20 metre uzakta durması ve ilgili yetkililere haber vermesi tavsiye edilir.