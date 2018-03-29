Çin Uydusu İçin 5 Maddelik Uyarı Yayınlandı!

Bu hafta sonu Dünya'ya çarpacak olan Çin uydusu için İtalyan Sivil Savunma yönetimi 5 maddelik bir uyarı yayınlarken, bu tip olaylarda nesnelerin karaya vurma ihtimalinin düşük olduğunu hatırlattı.

Bildiğiniz üzere Çin’in 2011 yılında fırlatılan ve 2013 yılında görevini tamamlayan Tiangong-1 adlı uydusunun kontrolü 2016 yılında kaybedilmişti. Bu hafta sonu yani 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 43 derece Güney ve 43 derece Kuzey enlemleri arasına düşeceği tahmin edilen uydunun büyük bir kısmı atmosfere girdikten sonra yanarak yok olsa da küçük parçaların yeryüzüne ulaşma ihtimali bulunuyor.

Tiangong-1’in düşebileceği ülkelerden biri olan İtalya, Sivil Savunma yönetimi aracılığı ile olası bir çarpışma durumunda halkın yapması gerekenleri açıklayan beş maddelik bir liste yayınladı. Yapılan açıklamada uydunun karaya isabet ihtimalinin düşük olduğu hatırlatılırken, yine de halkın tedbirli olması istendi:

‘’Bu tür olayların ve Dünya'ya, özellikle de karaya çarpma vakalarının çok nadir görüldüğünü hatırlatırız. Dolayısıyla, bu tip olaylar karşısında alınacak korunma önlemleriyle ilgili uluslararası kodlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, potansiyel çarpma riski olan bölgelerdeki halkın korunma amacıyla faydalanabileceği bazı talimatlar hazırlamak mümkün.’’