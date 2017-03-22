Son dönemde ülkemizde de satış yapan Alcatel’in yeni telefonu Idol 5S benchmark testinde görüldü.

Her ne kadar tam bir hafta sonra ortaya çıkacak olan Galaxy S8 odak noktası haline gelmiş olsa da diğer firmalar da yeni ürünlerini geliştirmeye ve sunmaya devam ediyor. Dün HTC kanadındaki mevcut en güçlü telefon olan U Ultra’nın safir versiyonu resmen satışa çıkarıyordu. Şimdi ise sıra Alcatel’e geldi.

Idol serisiyle ülkemizde de sevilmeye başlanan Alcatel, Idol ailesine 5S modelini getiriyor. Geekbench’te çıkan detaylara göre 5.2 inç Full HD ekran, Android 7.0 işletim sistemi, MediaTek Helio P20 işlemcisi, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunacağı görülüyor.

12MP arka 8MP ön kamera barındıracak olan Alcatel Idol 5S, orta seviyede güçlü bir cihaz olacağa benziyor. Beklentilere göre uygun fiyatla geleceğini düşündüğümüz Idol 5S, yaz aylarında Türkiye’de olacaktır.