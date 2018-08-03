Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasında gerçekleşen F-35 krizi, yerli savaş jeti projemize yaradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile ile onaylanan proje kapsamında TUSAŞ/TAI’nın geliştireceği muharip uçak projesi devlet desteğini arkasına aldı.

Rahip Andrew Brunson’ın ülkemizde tutuklanması ile birlikte oluşan gerginlik, Amerikan Hükümetinin rest olarak F-35 teslimatını durdurması ile bir seviye daha arttı. Bu karar karşısında geri adım atmayı düşünmeyen ülke yönetimimiz, yerli savaş jeti projesine ağırlık vermeyi uygun gördü. Habertürk tarafından yayınlanan habere göre yerli projemize verilecek desteğin kapsamı temel hatları ile şu şekilde:

15 yıl sürmesi beklenen proje için 5 milyar 659 milyon 670 bin tl sabit yatırım olarak gözden çıkarılmış durumda. Yılda 12 savaş uçağı üretmesi beklenen proje 3.000 personel için iş kapısı olacak. 300’ü nitelikli uzmanlar tarafından seçilecek olan bu kadronun nitelikli kısmındaki personel asgari ücretin 20 katına kadar ücret alabilecek. Yatırım konusunda da önü açılan projeye KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz ve kar payı desteği (440 milyon tl) gibi birçok alanda tam destek sağlanacak.

Merkez üssünün Ankara olması planlanan proje, 15 yıl içerisinde tamamlanamazsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 7 buçuk yıl daha desteklenebilecek.