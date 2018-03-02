Dünyanın en büyük alışveriş platformlarından birisi olan Amazon, Mart ayının sonralarına doğru ülkemizde ilk faaliyetlerini göstermeye başlayacak. Firmanın yeni paket teslimat uygulaması ise hem tartışmalı hem de biraz eğlenceli.

Amazon’dan alışveriş yaptınız ve kargonuzu bekliyorsunuz. Siparişin ardından gelen o sabırsız bekleyişiniz, bir anda bildirim olarak kendi kapınızın fotoğrafını almanızla son buluyor. Siparişin tam olarak nereye ve ne şekilde bırakıldığını bildirmek için firma sessiz sedasız bir hizmet sunmaya başladı.

Amazon’un mobil uygulamasından gelen kargo teslimat bilgileri bildirimi, yeni hizmetle birlikte görüntülü de olacak. Bu sayede kullanıcılar, belirttikleri adreste olmasalar bile kargolarının tam olarak nerede olduklarından emin olacaklar.

"Teknoloji çılgın bir şey, az önce kapıma gelen bir servis görevlisinin paketi kapı önüne bırakışını ve bu fotoğrafı çekişini akıllı kapı sistemiyle (@ring) izledim"

"Bir saniye sonra @amazon'dan paketimin teslim edildiğini bildiren bir telefon bildirimi gönderildi ve o fotoğraf bildirimle birlikteydi"

Bazı durumlarda kapılara bırakılan kargoların çalındıkları gözleniyor ve Amazon’un politikaları gereği, doğrudan sahibine teslim edilemeyen bu kargoların bedelini şirket karşılıyor. Amazon Lojistik Fotoğraf Teslim Programı sayesinde şirket, bu durumların önüne geçmek ve müşteriye daha şeffaf bilgi vermek için çalışıyor.

Bu arada Amazon, söz konusu olayda adı geçen akıllı kapı ve zil sistemleri üreticisi Ring'i geçtimiz günlerde satın almıştı. Detaylar aşağıdaki haberimizde:

Şu anda bu servis yalnızca ABD’nin Oregon, Las Vegas, Indianapolis, Seattle, San Francisco ve Kuzey Virginia gibi lüks ve yüksek sipariş oranının olduğu bölgelerle sınırlı. Zamanla uygulama alanının genişlemesi ve diğer ülkelerde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gizliliklerini korumak isteyen kullanıcılar ise fotoğraf gönderilmemesini tercih edebiliyorlar.