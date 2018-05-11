ABD’de bulunan Lockheed Martin tesislerinde, Eylül 2018’de Türk pilotların kontrolünde ülkemize getirilecek 2 F-35’den ilki, başarılı bire şekilde test edildi. Türk pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra uçaklar, Teksas’tan Malatya’ya getirilecekler.

ABD’den alınan F-35 tipi savaş uçakları için iki Türk pilotun Teksas’taki eğitimleri devam ediyor. Yeni nesil savaş uçağının teknik kabiliyetleri hakkında donanım kazanan pilotlar, eğitim tamamlandıktan sonra uçaklarıyla birlikte ABD’nin Teksas eyaletindeki For Worth bölgesinden, Türkiye’deki Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirilecekler. Uçuş kesintisiz yapılacağı için, düzenli olarak yakıt tankerleri tarafından havada ikmal yapılacak.

10 Mayıs günü Fort Worth Teksas’ta yer alan ve Lockheed Martin şirketine ait olan tesiste, bu uçaklardan birinin ilk test uçuşu gerçekleştirildi. 18-001 kuyruk numarasına sahip uçak, ABD’li bir test pilotu tarafından havalandırıldı. Uçuş sırasında Lockheed Martin’e ait olan bir F-16 da uçağa eşlik etti.

Diğer taraftan Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndaki çalışmalar da devam ediyor. F-4 tipi savaş uçaklarının yerini alacak F-35’ler için yeni hangar yapımı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlk uçağın teslimatı, ABD’de düzenlenecek törenle yapılacak.

Tek pilotluk kabini ve tek motoru bulunan beşinci nesil savaş uçağı olan F-35’ler, birer müşterek taarruz uçağı olarak tasarlandılar. Keşif, taktik ve savunma gibi çok amaçlı bir model olan F-35, avcı savaş uçağı olarak da biliniyor. Yatay iniş kalkış, kısa kalkış ve dikine iniş, uçak gemisine iniş ve kalkış uyumlu olarak 3 farklı modele sahip F-35’ler Türkiye haricinde ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka gibi ülkeler tarafından da kullanılacaklar.



F-16 ve altta F-35

Uçakların üreticisi olan Lockheed Martin şirketi, 1990’lı yıllarda Türkiye ile F-16 savaş uçakları için de bir anlaşma yapmıştı. Türk firmaları ise uçakların sistemleri için Lockheed Martin ile ortaklık kuruyorlar.

ASELSAN, Kale Havacılık, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi önemli yerli firmaların bulunduğu 10 şirket, F-35’lerin parçalarını, elektronik sistemlerini üretiyor ve motor bakımlarını üstleniyor.